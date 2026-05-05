Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как подтянуть фигуру без зала: 3 лучших высокоинтенсивных упражнения

Подтянуть фигуру можно без тренажеров и длинных тренировок. Достаточно нескольких интенсивных упражнений, которые быстро поднимают пульс и включают основные группы мышц.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Даже короткая тренировка может быть эффективной, если в ней есть упражнения на крупные группы мышц: ноги, ягодицы, пресс, руки и спину. Такие упражнения дают сразу два эффекта — силовую нагрузку и активный расход энергии. Их удобно делать дома, на даче или в поездке: нужен только небольшой участок пола и 10−15 минут времени.

Берпи: максимум нагрузки за короткое время

Берпи включает все тело и быстро поднимает пульс.
Берпи включает все тело и быстро поднимает пульс.Источник: Freepik

Это одно из самых эффективных упражнений: за один повтор включаются ноги, ягодицы, корпус, руки и плечи. За счет постоянных переходов из положения стоя в планку и обратно прокачивается сила и выносливость. Уже через несколько повторений становится тяжело дышать — это нормальная реакция, потому что подключается кардио.

Техника выполнения:

  1. Встать прямо, ноги на ширине плеч.
  2. Присесть и поставить ладони на пол перед собой.
  3. Резко отвести ноги назад в планку, удерживая корпус ровно.
  4. Вернуть ноги в присед.
  5. Выпрыгнуть вверх, полностью выпрямляя тело.

Делать упражнение стоит по 10−15 повторений в 2−3 подходах. Если тяжело, можно убрать прыжок и делать перестановку ног, но не останавливаться. При регулярном выполнении повышается выносливость, уходит постоянная усталость, и фигура выглядит более подтянутой за счет общей нагрузки.

Приседания с прыжком: нагрузка на ноги и ягодицы

Прыжок из приседа усиливает нагрузку на бедра и ягодицы. 
Прыжок из приседа усиливает нагрузку на бедра и ягодицы. Источник: Freepik

Это более интенсивная версия обычных приседаний. За счет прыжка мышцы получают не только нагрузку, но и «взрывное» усилие — именно оно помогает быстрее подтянуть бедра и ягодицы. Плюс за счет темпа поднимается пульс, и упражнение работает не только на форму, но и на общий расход энергии.

Техника выполнения:

  1. Встать прямо, ноги на ширине плеч.
  2. Опуститься в присед, отводя таз назад.
  3. Из нижней точки резко выпрыгнуть вверх.
  4. Приземлиться мягко, через стопу, и сразу уйти в следующий присед.

Делать упражнение стоит по 12−15 повторений в 2−3 подходах. Важно следить за приземлением: оно должно быть мягким, без удара, чтобы потом не болели колени.

Если хочется сделать упражнение проще, можно убрать прыжок и выполнять те же приседания в спокойном темпе — нагрузка останется, но выполнять будет легче. А для усложнения приседаний можно задерживаться внизу на пару секунд или стараться прыгать чуть выше — так мышцы будут работать интенсивнее.

Альпинист: нагрузка для пресса и всего тела

Быстрое подтягивание коленей в планке нагружает пресс, руки и ноги.
Быстрое подтягивание коленей в планке нагружает пресс, руки и ноги.Источник: Freepik

Это упражнение сочетает работу на пресс с активным темпом, поэтому быстро поднимает пульс. Включаются мышцы корпуса, плечи, бедра — за счет этого появляется ощущение нагрузки на все тело. Плюс оно помогает убрать дряблость в зоне живота за счет постоянного напряжения.

Техника выполнения:

  1. Встать в планку на прямых руках.
  2. Выстроить тело в одну линию без прогиба в пояснице.
  3. Поочередно подтягивать колени к груди.
  4. Держать темп, но не терять контроль над корпусом.

Делать упражнение стоит по 30−40 секунд в 2−3 подхода. Важно следить, чтобы таз не поднимался вверх и не проваливался вниз — основная нагрузка должна оставаться в корпусе.

Если тяжело, можно замедлить темп и подтягивать колени поочередно без спешки. А если хочется усилить нагрузку, можно ускориться или добавить бег на месте — это увеличит пульс и сделает упражнение более интенсивным. При регулярном выполнении упражнение помогает подтянуть живот, улучшить выносливость и сделать фигуру более подтянутой.