Календарь забегов в России-2026

В 2026 году беговой сезон в России обещает быть насыщенным: в календаре — десятки стартов на любой уровень подготовки, от коротких городских забегов до полумарафонов и марафонов. Рассказываем об основных из них.

Маршруты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Новосибирске, Сочи, Уфе и других городах. В расписании — как традиционные массовые старты, так и более камерные забеги, которые подойдут и новичкам, и опытным бегунам. Мы собрали ключевые даты, дистанции и города, чтобы было проще спланировать сезон и выбрать свой старт.

ДатаНазваниеГородДистанции
15.02Зимний Павловский забегСанкт-Петербург3 км, 10 км, 21.1 км
22.03Полумарафон "Русские версты"Москва1 км, 2км, 3 км, 5 км, 11 км, 16 км, 21 км, 27 км, 32 км
04.04-05.04СириусСочи1 км, 2.5 км, 5 км, 10 км, 21.1 км, 42.2 км
19.04Полумарафон "Марьинская стрела"Москва1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 7км, 10 км, 15 км, 20 км, 21.1 км, 25 км, 30 км
19.04Арена ПолумарафонСанкт-Петербург5 км, 10 км, 21.1 км
25.04-26.04Московский полумарафонМосква5 км, 21.1 км
01.05-03.05Казанский марафонКазань3 км, 10 км, 21.1 км, 42.2 км
02.05-03.05Grand KislovodskКисловодск6 км, 20 км, 30 км, 60 км, 105 км
10.05Царскосельский марафонСанкт-Петербург3 км, 11 км, 21.1 км, 42.2 км
23.05Забег РФМосква, Санкт-Петербург, Владивосток, Красноярск, Самара, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа1 км, 5 км, 10 км, 21.1 км
24.05Зеленоградский марафонЗеленоград10 км, 21.1 км
07.06Красочный забегМосква5 км
12.06-14.06Sport Marafon FestНикола-Ленивец4 км, 10 км, 17 км, 35 км, 50 км, 100 км
13.06ЭкиденСанкт-Петербург42.2 км (эстафета)
20.06Ночной забегМосква20 км
04.07Марафон "Белые Ночи"Санкт-Петербург10 км, 42.2 км
11.07-12.07Ночная КазаньКазань5 км, 10 км, 
11.07Полумарафон "Сергиевым путем"Сергиев Посад5 км, 10 км, 21.1 км
01.08Сибирский марафонОмск2.5 км, 10 км, 42.2 км
08.08Рыбинский полумарафонРыбинск3 км, 5 км, 10 км, 21.1 км 
09.08Полумарафон "Северная столица"Санкт-Петербург10 км, 21.1 км
15.08Марафон "Чистый Байкал"Улан-Удэ3 км, 7 км, 10 км, 21.1 км, 42.2 км
22.08Фестиваль бегаМосква5 км, 10 км, 15 км
22.08Ночной забегСанкт-Петербург5 км, 10 км
22.08-23.08Тульский полумарафонТула3 км, 5 км, 10 км, 21.1 км
23.08Полумарафон Ростов ВеликийРостов Великий3 км, 5 км, 10 км, 21.1 км
05.09-06.09Пермский марафонПермь2.5 км, 5 км, 10 км, 21.1 км, 42.2 км
06.09Петербургский марафон Пушкин-ПетербургСанкт-Петербург5 км, 10 км, 30 км, 42.2 км
06.09Когалымский полумарафонКогалым2.5 км, 15 км, 21.1 км
12.09Альметьевский полумарафонАльметьевск3 км, 10 км, 21.1 км
12.09Новосибирский полумарафонНовосибирск3 км, 10 км, 21.1 км
13.09Полумарафон "Золотое кольцо"Ярославль3 км, 5 км, 10 км, 21.1 км, 2х10 км (эстафета)
13.09Полумарафон "Оружейная столица"Тула1 км, 5 км, 10 км, 21.1 км
26.09Нижнекамский полумарафонНижнекамск3 км, 10 км, 21.1 км
26.09Московский марафонМосква10 км, 42.2 км
27.09Донской марафонРостов-на-Дону5 км, 10 км, 21.1 км, 42.2 км
03.10Полумарафон "Моя столица"Москва5 км, 10 км, 21.1 км
04.10Павловский забегСанкт-Петербург3 км, 10 км, 21.1 км
10.10-11.10Казанский полумарафонКазань3 км, 10 км, 21.1 км
24.10Арена МарафонСанкт-Петербург5 км, 10 км, 21.1 км, 42.2 км
01.11Сочи МарафонСочи5 км, 10 км, 21.1 км, 42.2 км
08.11Гатчинский полумарафонГатчина2 км, 10 км, 21.1 км