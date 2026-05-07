Календарь забегов в России-2026

Маршруты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Новосибирске, Сочи, Уфе и других городах. В расписании — как традиционные массовые старты, так и более камерные забеги, которые подойдут и новичкам, и опытным бегунам. Мы собрали ключевые даты, дистанции и города, чтобы было проще спланировать сезон и выбрать свой старт.
|Дата
|Название
|Город
|Дистанции
|15.02
|Зимний Павловский забег
|Санкт-Петербург
|3 км, 10 км, 21.1 км
|22.03
|Полумарафон "Русские версты"
|Москва
|1 км, 2км, 3 км, 5 км, 11 км, 16 км, 21 км, 27 км, 32 км
|04.04-05.04
|Сириус
|Сочи
|1 км, 2.5 км, 5 км, 10 км, 21.1 км, 42.2 км
|19.04
|Полумарафон "Марьинская стрела"
|Москва
|1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 7км, 10 км, 15 км, 20 км, 21.1 км, 25 км, 30 км
|19.04
|Арена Полумарафон
|Санкт-Петербург
|5 км, 10 км, 21.1 км
|25.04-26.04
|Московский полумарафон
|Москва
|5 км, 21.1 км
|01.05-03.05
|Казанский марафон
|Казань
|3 км, 10 км, 21.1 км, 42.2 км
|02.05-03.05
|Grand Kislovodsk
|Кисловодск
|6 км, 20 км, 30 км, 60 км, 105 км
|10.05
|Царскосельский марафон
|Санкт-Петербург
|3 км, 11 км, 21.1 км, 42.2 км
|23.05
|Забег РФ
|Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Красноярск, Самара, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа
|1 км, 5 км, 10 км, 21.1 км
|24.05
|Зеленоградский марафон
|Зеленоград
|10 км, 21.1 км
|07.06
|Красочный забег
|Москва
|5 км
|12.06-14.06
|Sport Marafon Fest
|Никола-Ленивец
|4 км, 10 км, 17 км, 35 км, 50 км, 100 км
|13.06
|Экиден
|Санкт-Петербург
|42.2 км (эстафета)
|20.06
|Ночной забег
|Москва
|20 км
|04.07
|Марафон "Белые Ночи"
|Санкт-Петербург
|10 км, 42.2 км
|11.07-12.07
|Ночная Казань
|Казань
|5 км, 10 км,
|11.07
|Полумарафон "Сергиевым путем"
|Сергиев Посад
|5 км, 10 км, 21.1 км
|01.08
|Сибирский марафон
|Омск
|2.5 км, 10 км, 42.2 км
|08.08
|Рыбинский полумарафон
|Рыбинск
|3 км, 5 км, 10 км, 21.1 км
|09.08
|Полумарафон "Северная столица"
|Санкт-Петербург
|10 км, 21.1 км
|15.08
|Марафон "Чистый Байкал"
|Улан-Удэ
|3 км, 7 км, 10 км, 21.1 км, 42.2 км
|22.08
|Фестиваль бега
|Москва
|5 км, 10 км, 15 км
|22.08
|Ночной забег
|Санкт-Петербург
|5 км, 10 км
|22.08-23.08
|Тульский полумарафон
|Тула
|3 км, 5 км, 10 км, 21.1 км
|23.08
|Полумарафон Ростов Великий
|Ростов Великий
|3 км, 5 км, 10 км, 21.1 км
|05.09-06.09
|Пермский марафон
|Пермь
|2.5 км, 5 км, 10 км, 21.1 км, 42.2 км
|06.09
|Петербургский марафон Пушкин-Петербург
|Санкт-Петербург
|5 км, 10 км, 30 км, 42.2 км
|06.09
|Когалымский полумарафон
|Когалым
|2.5 км, 15 км, 21.1 км
|12.09
|Альметьевский полумарафон
|Альметьевск
|3 км, 10 км, 21.1 км
|12.09
|Новосибирский полумарафон
|Новосибирск
|3 км, 10 км, 21.1 км
|13.09
|Полумарафон "Золотое кольцо"
|Ярославль
|3 км, 5 км, 10 км, 21.1 км, 2х10 км (эстафета)
|13.09
|Полумарафон "Оружейная столица"
|Тула
|1 км, 5 км, 10 км, 21.1 км
|26.09
|Нижнекамский полумарафон
|Нижнекамск
|3 км, 10 км, 21.1 км
|26.09
|Московский марафон
|Москва
|10 км, 42.2 км
|27.09
|Донской марафон
|Ростов-на-Дону
|5 км, 10 км, 21.1 км, 42.2 км
|03.10
|Полумарафон "Моя столица"
|Москва
|5 км, 10 км, 21.1 км
|04.10
|Павловский забег
|Санкт-Петербург
|3 км, 10 км, 21.1 км
|10.10-11.10
|Казанский полумарафон
|Казань
|3 км, 10 км, 21.1 км
|24.10
|Арена Марафон
|Санкт-Петербург
|5 км, 10 км, 21.1 км, 42.2 км
|01.11
|Сочи Марафон
|Сочи
|5 км, 10 км, 21.1 км, 42.2 км
|08.11
|Гатчинский полумарафон
|Гатчина
|2 км, 10 км, 21.1 км