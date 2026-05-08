Как гулять и худеть: простая схема, которая подойдет на каждый день

Ходьба помогает тратить больше калорий за день без особой нагрузки: за 30−40 минут в среднем темпе уходит примерно 120−180 ккал, а за день такие прогулки могут дать заметный расход. Плюс это движение, которое легко повторять каждый день — без восстановления, боли и сложного планирования. Поэтому при регулярном выполнении она начинает работать на снижение веса не хуже базовых тренировок. Важно только выстроить простую схему и определить для себя: сколько ходить, в каком темпе и как встроить это в обычный день.