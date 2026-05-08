3 мягких упражнения для утра, которые можно делать в любом возрасте

Многие утром чувствуют усталость, даже если сон был нормальным. Эти три простых упражнения помогают проснуться за пару минут и убрать ощущение тяжести в теле.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Утренняя вялость часто связана не с качеством сна, а с тем, что тело долго остается неподвижным. За ночь мышцы немного «застывают», замедляется кровообращение, и из-за этого появляется ощущение тяжести. Резкие нагрузки в таком состоянии только усиливают дискомфорт, поэтому лучше начать с простых и мягких движений. Ниже — короткий комплекс, который помогает быстро проснуться и подходит для людей с любым уровнем подготовки.

Мягкая растяжка корпуса: снять скованность после сна

Легкая растяжка запускает кровообращение и убирает утреннюю скованность в теле.Источник: Freepik

После сна мышцы и связки остаются в состоянии покоя: тело несколько часов не двигалось, кровообращение было замедленным, поэтому утром часто появляются неприятные ощущения в спине и боках. Легкая растяжка помогает мягко «разогреть» мышцы, улучшает приток крови и делает движения более свободными. За счет этого уходит утренняя скованность и появляется ощущение, что тело стало легче.

Начать можно прямо у кровати. Встать ровно, вытянуть руки вверх и потянуться, как после пробуждения — без особых усилий. Затем сделать 3−4 медленных наклона в стороны: одна рука тянется вверх, вторая остается вдоль тела. После этого — аккуратный прогиб назад с поддержкой в пояснице, чтобы не перегружать спину. В каждом положении достаточно задержаться на 2−3 спокойных вдоха.

Важно не тянуться через силу. Движения должны быть комфортными, без рывков и резких амплитуд. Такая нагрузка помогает включить мышцы, улучшить подвижность позвоночника и подготовить тело к дальнейшей активности. Уже через пару минут становится проще двигаться, а ощущение тяжести уходит.

Круговые движения плечами и шеей: убрать напряжение

Медленные движения плечами и шеей снимают напряжение и улучшают самочувствие после сна.Источник: Freepik

После сна зона шеи и плеч часто остается зажатой — особенно если подушка была неудобной или сон прерывался. Из-за этого появляется ощущение тяжести, иногда — легкая скованность при поворотах головы. Простые круговые движения помогают мягко разогреть эту область, улучшить кровоток и снять лишнее напряжение.

Начать можно с плеч. Сделать 6−8 медленных кругов назад: поднять плечи вверх, отвести назад и опустить. Затем повторить вперед, но в меньшей амплитуде, чтобы не перегружать суставы. После этого подключить шею: аккуратно наклонить голову вперед, затем в сторону, и плавно провести полукруг через грудь к другому плечу. Полные круги назад лучше не делать, чтобы не давать лишнюю нагрузку. Движения должны быть медленными и контролируемыми, без рывков. Уже через минуту уменьшается ощущение напряжения и становится легче держать осанку.

Легкие приседания или шаги: добавить энергии телу

Легкая активность ускоряет кровообращение и помогает быстрее почувствовать бодрость.Источник: Freepik

После мягкой разминки телу нужно чуть больше движения, чтобы окончательно «проснуться». Здесь не требуется полноценная тренировка — достаточно добавить немного динамики, чтобы ускорить кровообращение и слегка повысить пульс. За счет этого быстрее появляется ощущение тепла в теле и уходит утренняя вялость.

Самый простой вариант — 10−15 спокойных приседаний. Стопы на ширине плеч, колени двигаются по линии носков, спина остается ровной. Опускаться глубоко не нужно — достаточно комфортной амплитуды, без напряжения. Если приседания не подходят, можно выбрать шаги на месте: 1−2 минуты в умеренном темпе с активной работой рук.

Важно не ускоряться резко и не делать движения через силу. После такой короткой активности дыхание становится глубже, появляется энергия, и переход к утренним делам проходит заметно легче.