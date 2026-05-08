3 мягких упражнения для утра, которые можно делать в любом возрасте

Начать можно с плеч. Сделать 6−8 медленных кругов назад: поднять плечи вверх, отвести назад и опустить. Затем повторить вперед, но в меньшей амплитуде, чтобы не перегружать суставы. После этого подключить шею: аккуратно наклонить голову вперед, затем в сторону, и плавно провести полукруг через грудь к другому плечу. Полные круги назад лучше не делать, чтобы не давать лишнюю нагрузку. Движения должны быть медленными и контролируемыми, без рывков. Уже через минуту уменьшается ощущение напряжения и становится легче держать осанку.