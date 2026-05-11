5 простых способов есть меньше соли и быстрее худеть

Привычка досаливать еду на автомате часто всего приводит к избытку соли в рационе. В результате появляется задержка жидкости, отеки и ощущение тяжести, а со временем это может влиять и на вес. При этом вкус блюд действительно становится ярче — поэтому отказаться от соли не так то просто. Но есть способы сохранить насыщенность еды и при этом снизить ее количество без жестких ограничений.