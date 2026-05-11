Спина устает уже к обеду: 3 упражнения для укрепления мышц после 40 лет

С возрастом спине становится сложнее справляться с привычной нагрузкой: много сидения, мало движения, напряжение в плечах и пояснице быстро дают о себе знать. Поэтому для поддержки нужны не сложные тренировки, а спокойные упражнения, которые включают ягодицы, мышцы корпуса и верхнюю часть спины. Для этого подойдут 3 простых упражнения, о которых мы расскажем в статье. Если делать этот комплекс хотя бы 2 раза в неделю, то можно полностью избавиться от дискомфорта.
Мостик: поддержка поясницы за счет сильных ягодиц
Мостик помогает снять нагрузку с поясницы за счет работы ягодиц. Когда они слабые, спина берет на себя лишнюю нагрузку — отсюда ощущение тяжести и усталости к вечеру. Это упражнение мягко перераспределяет работу мышц и дает спине «разгрузку».
Выполняется оно из положения лежа на спине: ноги согнуты, стопы стоят на полу на ширине таза. На выдохе таз медленно поднимается вверх, корпус выстраивается в одну линию от плеч до колен. В верхней точке достаточно задержаться на 2−3 секунды и спокойно опуститься вниз.
Начать можно с 10−12 повторений, по 2 подхода. Если упражнение дается легко, добавить еще 3−5 повторений или увеличить фиксацию в верхней точке до 4−5 секунд. Важно следить за ощущениями: нагрузка должна идти в ягодицы, а не в поясницу. Если появляется дискомфорт в спине, амплитуду лучше уменьшить.
При регулярном выполнении через 1−2 недели становится заметно, что поясница меньше устает в течение дня, а сидеть и двигаться становится комфортнее.
Тяга рук назад: раскрытие грудного отдела
Это упражнение помогает включить мышцы верхней части спины, которые отвечают за положение плеч и осанку. Когда они слабые, плечи уходят вперед, грудной отдел «закрывается», а нагрузка уходит в шею. Отсюда — ощущение зажатости и усталости в верхней части спины уже в середине дня.
Выполнять упражнение можно стоя или сидя. Спина ровная, живот слегка подтянут. Руки вытянуть вперед на уровне груди, затем медленно отвести назад, как будто нужно свести лопатки. В конечной точке важно почувствовать напряжение между лопатками и задержаться на 2−3 секунды, после чего плавно вернуть руки вперед.
Достаточно 10−12 повторений, 2 подхода. Движение должно быть спокойным, без рывков и излишней амплитуды. Чтобы усилить эффект, можно использовать легкую резинку — она добавит нагрузку, но не перегружает суставы.
«Птица-собака»: укрепление корпуса и защита спины
Это упражнение включает глубокие мышцы корпуса, которые удерживают позвоночник в стабильном положении. Когда они работают слабо, нагрузка при ходьбе, наклонах и даже сидении уходит в поясницу. «Птица-собака» помогает вернуть ощущение устойчивости и снизить риск перегрузки спины в повседневной жизни.
Выполняется из положения на четвереньках: ладони под плечами, колени под тазом, спина ровная. Одновременно вытягиваются противоположные рука и нога — например, правая рука и левая нога. Важно не поднимать их слишком высоко: корпус должен оставаться стабильным, без прогиба в пояснице. В верхней точке достаточно задержаться на 2−3 секунды и вернуться в исходное положение.
Начать можно с 8−10 повторений на каждую сторону, 2 подхода. Движение выполняется медленно, с контролем, без раскачивания. Если сложно удерживать баланс, можно сначала делать только движение руками или ногами отдельно.