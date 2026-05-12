Плющенко, Ступак и Мустафина: привычки чемпионов, которые помогают им не толстеть

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по биатлону Антон Шипулин не ест углеводы после 18:00. В своем интервью он отметил, что на ужин предпочитает рыбу или курицу с овощами. Углеводы вечером, по его словам, вызывают задержку воды и мешают качественному сну. Отказ от них после 18:00 помогает ему просыпаться без отеков и чувствовать легкость в теле — даже в межсезонье.