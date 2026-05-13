Как многодетная актриса Елена Подкаминская остается такой стройной

В соцсетях фигуру Елены Подкаминской обсуждают почти так же часто, как ее роли и выходы на красных дорожках. При росте 170 сантиметров актриса весит 52 кг и остается очень стройной даже после трех родов. При этом она не признает жесткие диеты и быстрые способы похудения. Вместо этого Елена спокойно рассказывает про свои повседневные привычки, которые помогают ей держать форму.
Раздельное питание на протяжении многих лет
Елена Подкаминская рассказывала, что к раздельному питанию ее приучили еще в детстве, и со временем эта система стала для нее привычной. Ее принцип довольно простой: не смешивать в одном приеме пищи большое количество тяжелых продуктов. Например, рыбу она не сочетает с картошкой или макаронами, а суп не ест вприкуску с хлебом.
Актриса редко смешивает много продуктов в одном приеме пищи и старается, чтобы еда оставалась максимально простой. Например, на завтрак у нее могут быть каша или блинчики без сладких добавок, а на обед — овощной суп и рыба без хлеба и тяжелых гарниров.
По словам актрисы, она спокойно относится к десертам, но не ест их сразу после основного приема пищи. Кусок торта или пирожное для нее — отдельный перекус через пару часов после обеда, а не дополнение к чаю.
Подкаминская не называет свой рацион строгой диетой и не говорит о постоянных запретах. Скорее это система питания, которая помогает ей сохранять легкость и не переедать без постоянного подсчета калорий.
Теплая вода, медленное пережевывание и другие привычки
Помимо питания, у Елены Подкаминской есть несколько бытовых привычек, о которых она регулярно рассказывает в интервью. Одна из главных — большое количество теплой воды в течение дня. Актриса признается, что пьет воду небольшими порциями, а также периодически запивает еду несколькими глотками воды.
Еще одна привычка, которую Подкаминская называет почти искусством, — очень медленное пережевывание еды. По словам актрисы, ей пришлось заново учиться есть спокойно и не торопиться за столом, даже несмотря на постоянную нехватку времени.
Некоторые такие правила могут показаться спорными или слишком сложными для повседневной жизни. Но сама Подкаминская спокойно относится к скепсису и говорит, что ориентируется прежде всего на собственное самочувствие.
Йога, резинки и дыхательные практики
Елена Подкаминская не скрывает, что ее форма держится не только на питании. Несколько лет назад актриса начала регулярно заниматься спортом и настолько втянулась, что теперь тренируется даже в отпуске и выходные. При этом речь не про изнурительные марафоны или многочасовое кардио: Подкаминская любит спокойные, но регулярные нагрузки.
В своих соцсетях актриса рассказывала, что занимается йогой, делает упражнения с весом и тренировки с фитнес-резинками. По ее словам, главный вдохновитель в этом вопросе — супруг Денис Гущин, который помогает ей осваивать новые техники и поддерживает интерес к тренировкам.
Еще одна важная часть ее рутины — дыхательные практики. Например, актриса занимается пранаямой — это техника контроля дыхания, которую часто используют в йоге для расслабления и концентрации. Подкаминская говорила, что такие упражнения помогают ей справляться со стрессом и лучше чувствовать свое тело.