Как считать КБЖУ в обычной жизни: метод ладони и кулака

Многие бросают считать КБЖУ уже через неделю — слишком утомляет постоянно взвешивать еду и записывать каждый перекус. Поэтому все больше людей переходят на более простой способ: считают порции по ладони, кулаку и пальцам.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Многие люди быстро устают от постоянного подсчета калорий: нужно взвешивать еду, записывать перекусы и проверять каждую ложку масла. Из-за этого питание начинает восприниматься как сплошные ограничения и цифры. Метод ладони и кулака работает намного проще — он помогает примерно понимать размер порций без весов и сложных таблиц. Для обычной жизни и результативного похудения такой точности чаще всего вполне хватает.

Ладонь вместо весов: как считать белок

Ладонь без пальцев помогает примерно понять нормальную порцию белкаИсточник: Freepik

Для мяса, рыбы, курицы или котлет ориентиром обычно служит ладонь без пальцев — по площади и толщине. Такая порция примерно равна 100−120 граммам готового продукта и дает около 30 граммов белка. Для большинства людей это нормальный объем белка на один прием пищи.

Метод особенно удобен дома, в кафе или на работе, когда никто не будет доставать весы ради куриной грудки или кусочка рыбы. Например, одна ладонь — это примерно кусок запеченной семги, небольшая куриная грудка или две некрупные котлеты. А вот с яйцами все проще: два-три яйца обычно заменяют одну такую белковую порцию.

Многие люди при этом сильно недоедают белок, особенно если завтрак ограничивается кофе и круассаном, а на ужин остается только гарнир. Из-за этого быстро возвращается голод, становится сложно контролировать перекусы и дольше держится чувство усталости после еды.

Кулак для гарнира и большой палец для жиров

Кулак помогает оценить порцию гарнира, а большой палец — количество жировИсточник: Freepik

Для риса, макарон, гречки или картошки ориентиром обычно служит сжатый кулак. Одна такая порция готового гарнира — это примерно 150−180 граммов. В жизни это выглядит как небольшая миска риса, порция пасты без горки или пара средних картофелин.

С жирами работает другой ориентир — фаланга большого пальца. Примерно столько помещается в одной столовой ложке масла, ореховой пасты или соуса. Именно жиры люди чаще всего недооценивают: масло «на глаз» для жарки, пара горстей орехов за сериалом или несколько ложек соуса легко добавляют лишние калории, хотя сытости они не добавляют.

Особенно часто ошибки появляются именно с перекусами. Например, небольшая пачка орехов может оказаться сразу несколькими порциями жиров, а сладкий кофе с сиропом — отдельным десертом. Поэтому даже при методе ладони важно обращать внимание на такие незаметные калории.

Овощи, объем еды и правило половины тарелки

Овощи добавляют объем тарелке и помогают дольше оставаться сытымИсточник: Freepik

С овощами все обычно проще: ориентиром служат две ладони, сложенные «лодочкой». Это примерно 200−250 граммов овощей — салата, огурцов, помидоров, брокколи, кабачков или других некрахмалистых продуктов. Такие порции помогают добавить объем еды без переедания.

Именно поэтому многие используют простое правило половины тарелки: одну часть занимают овощи, вторую — белок и гарнир. Такой подход помогает не уходить в жесткие ограничения и при этом делает питание более сытным. Особенно это заметно в обычной жизни, когда после тарелки одних макарон голод возвращается уже через час.

Овощи также помогают контролировать перекусы. Когда в тарелке есть объем, человек обычно дольше остается сытым и реже начинает искать что-нибудь сладкое через полчаса после еды. При этом считать овощи до грамма не нужно — в питании это редко играет решающую роль.

Почему даже такой способ иногда не работает

Чаще всего люди недооценивают калорийность соусов, напитков и перекусовИсточник: Freepik

Даже при методе ладони люди часто забывают про продукты, которые кажутся «несерьезными». Например, масло для жарки, сладкий кофе, сиропы, соки, соусы или постоянные небольшие перекусы. В итоге калорийность рациона постепенно растет, хотя визуально порции остаются вроде бы небольшими.

Еще одна частая ошибка — слишком приблизительная оценка еды. Например, огромная тарелка пасты начинает восприниматься как «два кулака», а горсть орехов незаметно превращается в половину пачки. Поэтому иногда полезно на пару дней все-таки подключить кухонные весы и посмотреть на свой рацион без привычных оценок.

При этом отсутствие результата не всегда связано только с КБЖУ. На вес могут влиять недосып, стресс, отсутствие движения, гормональные изменения или привычка есть очень хаотично. Поэтому метод ладони работает лучше всего не как строгая диета, а как понятный ориентир для обычного питания.