5 привычек, которые помогают быстрее прийти в форму к лету

За оставшиеся недели до лета реально улучшить фигуру без голодовок и марафонов в зале, но с устойчивым результатом. Есть несколько простых привычек, которые будут работать на вас 24/7.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Лето близко, а значит, пора доставать легкие платья, шорты и купальники. И каждый год одно и то же: хочется быть в форме, но времени в обрез. Экстренные диеты и изнурительные тренировки не работают — они только истощают организм и убивают мотивацию. Но есть пять привычек, которые помогут вам встретить лето более подтянутыми, энергичными и уверенными в себе. Подробнее о каждой из них в нашей статье.

Просыпайтесь на 20 минут раньше

Утро, начатое с движения, задает тон всему дню и ускоряет метаболизм.Источник: Freepik

20 минут утром — это 140 минут в неделю дополнительной активности. За месяц набегает почти 10 часов. Что можно сделать за это время: короткую зарядку, растяжку, выйти на прогулку или легкую пробежку. Главное — начать день с движения.

Поставьте будильник на 20 минут раньше и не нажимайте отложить. Да, первые дни будет тяжело, но через неделю организм привыкнет. А вы получите заряд бодрости на весь день.

Начинайте каждое утро со стакана воды

Стакан воды каждое утро запускает метаболизм и готовит организм к новому дню.Источник: Freepik

За ночь организм теряет до литра жидкости. Утренний стакан воды — это, своего рода, запуск метаболизма. Вода пробуждает желудочно-кишечный тракт, ускоряет обмен веществ и помогает вывести токсины.

Можно добавить в стакан дольку лимона или несколько капель мятного масла — это улучшит вкус и добавит антиоксидантов. Пейте воду комнатной температуры, не холодную — так она лучше усваивается. Бонусом улучшается цвет лица, уходит утренняя отечность, и вы чувствуете себя энергичными и бодрыми даже без чашки кофе.

Замените один перекус на овощи

Овощной перекус — сытость и витамины без лишних калорий. Источник: Freepik

Не нужно убирать сладкое или мучное совсем — это приведет к срыву. Но можно сделать один перекус в день полностью овощным. Огурцы, морковь, болгарский перец, сельдерей, помидоры черри — не содержат много калорий, богаты клетчаткой и надолго дают чувство сытости.

Клетчатка заполняет желудок, создавая объем без лишних калорий. Плюс овощи содержат витамины и микроэлементы, которые поддерживают кожу и волосы в тонусе.

Можно нарезать овощи вечером, положить в контейнер и убрать в холодильник. Когда захочется перекусить, у вас всегда под рукой будет готовый здоровый вариант.

Добавьте белок в каждый прием пищи

Белок в каждом приеме пищи помогает дольше оставаться сытым и сохранять мышцы.Источник: Freepik

Белок — главный строительный материал для мышц и ключ к долгому насыщению. Если в каждом приеме пищи (завтрак, обед, ужин) будет 20−30 граммов белка, вы будете меньше тянуться к пустым калориям.

Можно добавить яйца, творог, греческий йогурт, куриную грудку, рыбу, бобовые, тофу. Для перекуса подойдут протеиновый коктейль или горсть орехов.

Весь секрет в том, что белок требует больше энергии на переваривание, чем углеводы и жиры. Это называется термическим эффектом пищи. То есть вы сжигаете калории уже во время еды. И как результат дольше остаетесь сытыми, меньше перекусываете вредным, в мышцы при этом остаются в тонусе даже при небольшом дефиците калорий.

Выходите на 30 минут гулять каждый вечер

30 минут ходьбы каждый вечер — простое и эффективное жиросжигание без вреда для суставов.Источник: Freepik

Простая ходьба — одно из лучших средств для мягкого жиросжигания. Она не нагружает суставы, снижает уровень кортизола и помогает успокоить нервную систему перед сном.

Ходьба в умеренном темпе (5−6 км/ч) запускает окисление жиров. Через 30−40 минут организм начинает активно использовать жир как источник энергии. Плюс вечерняя прогулка улучшает качество сна — а без хорошего сна похудеть практически невозможно.

Разбавить прогулку можно любимыми подкастами или аудиокнигами, которые вы можете слушать во время прогулки. Так 30 минут пролетят незаметно, а вы будете ждать вечер с нетерпением, чтобы побыть наедине с собой.

Эти пять маленьких шагов помогут вам изменить свое тело и улучшить самочувствие к лету. Они не требуют специального инвентаря, абонемента в зал или железной силы воли. Только ваше желание и немного дисциплины. Начните с одной привычки, через неделю добавьте вторую — и к лету вы будете довольны своим отражением в зеркале.