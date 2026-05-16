Названы продукты, разрушающие сосуды и провоцирующие инфаркт

Как отмечается в публикации, содержащиеся в сливочном масле насыщенные жиры оказывают повреждающее воздействие на сосуды. В качестве альтернативы данному продукту предлагается использовать рапсовое или оливковое масло, а также масло авокадо. Употребление красного мяса, по информации издания, способно спровоцировать инфаркт. Поваренная соль также негативно влияет на функционирование сосудов.
Кроме того, не рекомендуется употребление сахара и сладких напитков. Алкоголь, как уточняется в сообщении, способствует повышению артериального давления, разрушению сердечной мышцы и может приводить к инсультам.