Давид Шамей установил мировой рекорд в выталкивании гантели на LEON Кубке в Туле

16 мая в городе герое Тула, в рамках Лиги «Сильнейший человек» на LEON Кубке оружейной столицы, Давид Шамей установил рекорд России и Мира в выталкивании шаровой гантели — 147.5 кг, ранее рекорд составлял 145 кг и принадлежал польскому атлету Матеушу Киелишковски.

Так же младший брат Давида, Эмиль Шамей первый в мире мальчик 10 лет который поднял гигантскую гантель 20 кг на 5 раз за 1 минуту.

Рамиль Рамазанов установил рекорд России и Мира в абсолютной весовой категории среди Мастеров (атлеты старше 40 лет), подняв и зафиксировав одной рукой над головой гигантскую гантель 120 кг, ранее в мире в данной категории поднимали только 100 кг.

Все рекорды атлеты посвятили 81-ой годовщине Великой Победы. Организатор рекордов «БК Леон».

Места на первом этапе лиги «Сильнейший человек» 2026 года распределились следующим образом:

Давид Шамей, Белгород — 23.5 балла;
Валентин Акимов, Тёмкино — 22 бала;
Дмитрий Самойлов, Москва — 20.5 баллов;
Дмитрий Логунов, Москва — 20 баллов;
Егор Макаров, Москва — 9.5 баллов (3 место в упражнении)
Рамиль Рамазанов, Кузнецк — 9.5 баллов.