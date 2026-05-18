Давид Шамей установил мировой рекорд в выталкивании гантели на LEON Кубке в Туле

Так же младший брат Давида, Эмиль Шамей первый в мире мальчик 10 лет который поднял гигантскую гантель 20 кг на 5 раз за 1 минуту.
Рамиль Рамазанов установил рекорд России и Мира в абсолютной весовой категории среди Мастеров (атлеты старше 40 лет), подняв и зафиксировав одной рукой над головой гигантскую гантель 120 кг, ранее в мире в данной категории поднимали только 100 кг.
Все рекорды атлеты посвятили 81-ой годовщине Великой Победы. Организатор рекордов «БК Леон».
Места на первом этапе лиги «Сильнейший человек» 2026 года распределились следующим образом:
Давид Шамей, Белгород — 23.5 балла;
Валентин Акимов, Тёмкино — 22 бала;
Дмитрий Самойлов, Москва — 20.5 баллов;
Дмитрий Логунов, Москва — 20 баллов;
Егор Макаров, Москва — 9.5 баллов (3 место в упражнении)
Рамиль Рамазанов, Кузнецк — 9.5 баллов.