Что такое дофаминовое голодание — и почему о нем все говорят

Дофаминовое голодание — это практика, при которой человек временно сокращает количество быстрых источников удовольствия: соцсетей, сладкого, постоянного просмотра видео или бесконечного серфинга в интернете. Смысл в том, чтобы уменьшить поток входящей информации и вернуть нормальную концентрацию. Многие замечают, что при постоянном потоке контента становится сложнее держать режим, вставать на тренировки и получать удовольствие от обычных вещей. Поэтому спортсмены и ЗОЖ-блогеры все чаще устраивают себе короткие периоды без лишней стимуляции, чтобы восстановить внимание и снизить зависимость от быстрых удовольствий.