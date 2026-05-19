Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что такое дофаминовое голодание — и почему о нем все говорят

Когда мозг привыкает к постоянным всплескам удовольствия, обычная жизнь начинает казаться слишком скучной. Поэтому спортсмены и ЗОЖ-блогеры все чаще переходят на дофаминовое голодание, чтобы поддерживать свой режим.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Дофаминовое голодание — это практика, при которой человек временно сокращает количество быстрых источников удовольствия: соцсетей, сладкого, постоянного просмотра видео или бесконечного серфинга в интернете. Смысл в том, чтобы уменьшить поток входящей информации и вернуть нормальную концентрацию. Многие замечают, что при постоянном потоке контента становится сложнее держать режим, вставать на тренировки и получать удовольствие от обычных вещей. Поэтому спортсмены и ЗОЖ-блогеры все чаще устраивают себе короткие периоды без лишней стимуляции, чтобы восстановить внимание и снизить зависимость от быстрых удовольствий.

Почему мозг привыкает к постоянной стимуляции

Из-за постоянной стимуляции мозгу становится сложнее концентрироваться на обычных задачах.
Из-за постоянной стимуляции мозгу становится сложнее концентрироваться на обычных задачах.Источник: Freepik

Дофамин часто называют «гормоном радости», хотя на самом деле он связан не только с удовольствием. Этот нейромедиатор влияет еще и на мотивацию, внимание и желание что-то делать ради награды. Именно поэтому мозг так быстро привыкает к вещам, которые дают быстрые приятные ощущения: сладкому, коротким видео, уведомлениям, покупкам или постоянному скроллингу.

Проблема в том, что при слишком частых всплесках дофамина мозг постепенно начинает реагировать на них слабее. Из-за этого человеку хочется все больше стимуляции: дольше листать соцсети, чаще перекусывать, постоянно включать что-то на фоне. А обычные вещи — прогулки, тренировки, спокойный отдых или даже общение — начинают казаться слишком скучными и «медленными».

Из-за постоянной стимуляции многие сталкиваются не только с рассеянностью, но и с ощущением постоянной усталости. Мозг переключается между раздражителями и хуже концентрируется на чем-то одном. Поэтому после нескольких часов скроллинга или видео на фоне человек часто чувствует себя более уставшим, чем после тренировки или прогулки.

Как дофаминовая перегрузка влияет на спорт и режим

Быстрые источники удовольствия начинают конкурировать с тренировками и полезными привычками.
Быстрые источники удовольствия начинают конкурировать с тренировками и полезными привычками.Источник: Freepik

Когда мозг привыкает к быстрым источникам удовольствия, соблюдать режим становится заметно сложнее. Тренировка требует усилий и времени, а короткое видео, сладкое или доставка еды дают приятные эмоции почти мгновенно. Из-за этого многие начинают чаще откладывать спорт, нарушать режим сна и быстрее терять мотивацию.

Постепенно усиливается и тяга к постоянным перекусам, сладкому и кофеину. Быстрые источники дофамина начинают восприниматься как самый простой способ взбодриться или улучшить настроение, особенно на фоне стресса и усталости. В результате человеку сложнее контролировать питание и поддерживать стабильный режим без постоянных «наград».

Еще одна частая проблема — ощущение, что сил нет вообще ни на что. При этом дело не всегда в реальной физической усталости. Из-за постоянного переключения внимания мозг быстрее перегружается, человеку становится сложнее концентрироваться на работе, тренировках и даже отдыхе без телефона или фонового контента.

Что ограничивают во время дофаминового голодания

Во время дофаминового голодания чаще всего сокращают количество быстрых раздражителей.
Во время дофаминового голодания чаще всего сокращают количество быстрых раздражителей.Источник: Freepik

Чаще всего люди временно сокращают то, что сильнее всего перегружает внимание и дает быстрые всплески удовольствия. Обычно это соцсети, бесконечный просмотр видео, постоянный серфинг в интернете, фастфуд, сладкое и привычка все время держать телефон рядом. Некоторые также уменьшают количество кофе, алкоголя и перекусов «от скуки».

При этом дофаминовое голодание обычно не строится на жестких запретах. Никто не требует полностью отказаться от еды с сахаром, удалить все приложения или перестать смотреть сериалы навсегда. Наоборот, слишком резкие ограничения часто заканчиваются раздражением и быстрым срывом.

Поэтому многие начинают с небольших изменений: убирают телефон на время тренировки, перестают листать соцсети перед сном или устраивают несколько часов без постоянного потока контента. Такой подход переносится намного легче и помогает спокойнее менять привычки без ощущения тотального контроля над собой.

Чем заменяют быстрые источники удовольствия

После снижения постоянной стимуляции обычные вещи снова начинают приносить удовольствие.
После снижения постоянной стимуляции обычные вещи снова начинают приносить удовольствие.Источник: Freepik

Во время дофаминового голодания люди обычно не просто убирают привычные раздражители, а пытаются заменить их более спокойными занятиями. Вместо бесконечного скроллинга многие начинают больше гулять, возвращаются к тренировкам, растяжке, чтению или обычному отдыху без телефона в руках. Такие занятия не дают мгновенного всплеска эмоций, но помогают мозгу меньше перегружаться.

Многие также замечают, что после сокращения постоянной стимуляции начинают по-другому воспринимать привычные вещи. Простая прогулка, разговор с друзьями, музыка или обычная еда снова приносят больше удовольствия, чем раньше. Особенно это заметно у тех, кто привык постоянно смотреть что-то на фоне или заедать усталость сладким.

Меняется и отношение к спорту и режиму. Когда мозг меньше отвлекается на быстрые удовольствия, становится проще концентрироваться на тренировках, соблюдать режим сна и спокойнее переносить скучные или рутинные задачи. Именно поэтому многие используют дофаминовое голодание не как жесткую систему ограничений, а как способ немного разгрузить голову.

Почему дофаминовое голодание подходит не всем

Дофаминовое голодание не должно превращаться в систему жестких ограничений.
Дофаминовое голодание не должно превращаться в систему жестких ограничений.Источник: Freepik

Несмотря на популярность этой практики, дофаминовое голодание подходит не каждому человеку и не всегда дает одинаковый эффект. Если превращать его в постоянные запреты и жесткий контроль, можно получить обратный результат — раздражительность, тревожность и ощущение, что любая «неидеальная» привычка становится проблемой.

Важно понимать, что постоянная усталость и отсутствие мотивации не всегда связаны только с быстрым дофамином. Иногда причина глубже: хронический стресс, выгорание, проблемы со сном, тревожность или сильная усталость. В таких случаях отказ от соцсетей и сладкого сам по себе не решит проблему полностью.

Поэтому смысл дофаминового голодания обычно не в том, чтобы убрать из жизни все удовольствия. Главная идея — сократить зависимость от постоянной стимуляции и вернуть баланс, при котором тренировки, отдых, еда и обычные повседневные вещи снова начинают приносить удовольствие без бесконечной потребности в новых раздражителях.