Скрытые калории: 5 групп продуктов, которые мешают вам похудеть

Скрытые калории чаще всего прячутся в напитках, соусах, масле, полезных перекусах и готовой еде. На первый взгляд они выглядят безобидно, но если такие добавки появляются в рационе ежедневно, то становится невозможно соблюдать дефицит калорий. Хорошая новость в том, что их не нужно полностью убирать и запрещать себе — достаточно понимать, где чаще всего происходит перебор и как уменьшить его без жесткой диеты.
Кофе, соки и другие жидкие калории
Жидкие калории считаются одной из самых частых причин, почему вес долго стоит на месте. Напитки плохо насыщают, поэтому после сладкого кофе или сока человек обычно не ест меньше в течение дня, хотя калории уже получил.
Особенно незаметно калорийность растет у напитков из кофеен. Например, обычный капучино без добавок содержит около 100−180 ккал в зависимости от объема, а раф — уже примерно 250 ккал на стакан. Если добавить сироп, сливки, карамель или мороженое, напиток легко превращается в полноценный десерт.
С соками и фрешами похожая история. Для одного стакана апельсинового фреша нужно примерно 3−4 апельсина, хотя за один раз мало кто съест столько фруктов целиком. В результате вместе с напитком человек получает большую дозу сахара, но насыщения не происходит. Алкоголь тоже легко добавляет лишние калории: особенно коктейли, сладкие настойки и пиво.
Чтобы уменьшить скрытые калории, не обязательно полностью отказываться от любимых напитков. Обычно хватает простых изменений: брать кофе без сиропа, уменьшать объем, просить меньше топпинга или чаще выбирать американо и капучино без сладких добавок.
Соусы, масло и заправки в салатах
Даже легкий салат может оказаться намного калорийнее, чем кажется на первый взгляд. Чаще всего проблема не в овощах, а в заправке, сыре, сухариках, орехах и количестве масла.
Оливковое масло считается полезным продуктом, но одна столовая ложка — это примерно 90−110 ккал. При этом в кафе и ресторанах масло часто добавляют «на глаз», поэтому в одном салате может оказаться сразу несколько ложек. Похожая ситуация с соусами: майонезные, сливочные и сырные заправки быстро увеличивают калорийность блюда, даже если сама порция выглядит небольшой.
Особенно коварны ресторанные салаты. Например, «Цезарь» часто содержит не только соус, но и сыр, сухарики, жареную курицу и дополнительное масло. В итоге такое блюдо иногда оказывается калорийнее бургера, хотя кажется более диетическим вариантом.
Самый простой способ контролировать скрытые калории — просить соус отдельно и добавлять его самостоятельно. Обычно этого уже хватает, чтобы заметно уменьшить калорийность блюда без ощущения строгих ограничений.
Орехи, авокадо и другие полезные ловушки
Многие полезные продукты очень калорийны, хотя выглядят как легкий перекус. Именно поэтому орехи, сухофрукты, авокадо и семена часто становятся причиной незаметного перебора калорий.
Например, в 100 граммах миндаля — 580 ккал, а в грецких орехах — больше 650 ккал. При этом «маленькая горсть» редко оказывается действительно маленькой. Пока человек работает за ноутбуком или смотрит сериал, несколько горстей орехов легко превращаются по калорийности в полноценный прием пищи.
С авокадо ситуация похожая. Этот продукт богат полезными жирами и хорошо насыщает, но в 100 граммах содержится примерно 160 ккал. То же касается семян чиа и сухофруктов. Например, в финиках — около 280 ккал на 100 граммов, поэтому воспринимать их как «безопасную сладость» точно не стоит.
Полностью отказываться от таких продуктов не нужно. Просто стоит заранее понимать размер порции и не есть такие перекусы прямо из упаковки.
Йогурты, мюсли и фитнес-батончики
Продукты с пометками «фитнес», «без сахара» или «полезный перекус» часто создают ощущение, что их можно есть почти без ограничений. Но на практике многие такие продукты оказываются довольно калорийными и содержат много сахара.
Например, в сладких питьевых йогуртах нередко бывает по 3−4 ложки сахара на бутылку. Мюсли и гранола тоже редко оказываются такими легкими, как кажется: мед, шоколад, орехи и сухофрукты быстро увеличивают калорийность. В среднем мюсли содержат 450 ккал на 100 граммов, особенно если в составе есть сладкие добавки.
Фитнес-батончики — еще одна частая ловушка. Некоторые из них по составу почти не отличаются от обычного десерта: много сиропов, сахара и жиров. Один батончик может содержать 200−300 ккал, но при этом насыщает намного слабее полноценного приема пищи.
Поэтому при выборе таких продуктов лучше смотреть не на надпись на упаковке, а на состав и калорийность на 100 граммов. Особенно важно обращать внимание на количество сахара, сиропов и размер порции, который производители часто специально уменьшают на этикетке.
Готовая еда и полуфабрикаты
Покупная еда часто оказывается калорийнее домашней, даже если выглядит вполне «правильно». Главная проблема в том, что в готовых блюдах сложно контролировать количество масла, соусов, сахара и способ приготовления.
Особенно сильно калорийность увеличивают жарка, панировка и сливочные соусы. Например, курица в кляре или готовые котлеты могут впитывать большое количество масла во время приготовления. То же касается готовых салатов, пасты, роллов и блюд из кулинарии, где за вкус часто отвечают жирные заправки и дополнительные соусы.
Еще одна проблема — скрытые ингредиенты. Даже блюда, которые выглядят легкими, могут содержать много сыра, майонеза, сливок или масла. Поэтому ролл с «шапочкой», салат с хрустящей курицей или готовая лапша иногда оказываются намного калорийнее, чем кажется.
Если вес долго стоит на месте, полезно хотя бы несколько дней внимательнее смотреть состав готовой еды и размер порций. Этого хватает, чтобы заметить продукты, которые незаметно делают рацион намного калорийнее.