Скрытые калории: 5 групп продуктов, которые мешают вам похудеть

Многие продукты кажутся легкими и полезными, но на деле оказываются очень калорийными. Именно поэтому вес стоит на месте и вам не удается похудеть.

Екатерина Зуева
Скрытые калории чаще всего прячутся в напитках, соусах, масле, полезных перекусах и готовой еде. На первый взгляд они выглядят безобидно, но если такие добавки появляются в рационе ежедневно, то становится невозможно соблюдать дефицит калорий. Хорошая новость в том, что их не нужно полностью убирать и запрещать себе — достаточно понимать, где чаще всего происходит перебор и как уменьшить его без жесткой диеты.

Кофе, соки и другие жидкие калории

Некоторые напитки из кофеен по калорийности легко конкурируют с десертами.Источник: Freepik

Жидкие калории считаются одной из самых частых причин, почему вес долго стоит на месте. Напитки плохо насыщают, поэтому после сладкого кофе или сока человек обычно не ест меньше в течение дня, хотя калории уже получил.

Особенно незаметно калорийность растет у напитков из кофеен. Например, обычный капучино без добавок содержит около 100−180 ккал в зависимости от объема, а раф — уже примерно 250 ккал на стакан. Если добавить сироп, сливки, карамель или мороженое, напиток легко превращается в полноценный десерт.

С соками и фрешами похожая история. Для одного стакана апельсинового фреша нужно примерно 3−4 апельсина, хотя за один раз мало кто съест столько фруктов целиком. В результате вместе с напитком человек получает большую дозу сахара, но насыщения не происходит. Алкоголь тоже легко добавляет лишние калории: особенно коктейли, сладкие настойки и пиво.

Чтобы уменьшить скрытые калории, не обязательно полностью отказываться от любимых напитков. Обычно хватает простых изменений: брать кофе без сиропа, уменьшать объем, просить меньше топпинга или чаще выбирать американо и капучино без сладких добавок.

Соусы, масло и заправки в салатах

Даже овощной салат может стать очень калорийным из-за масла, соуса и добавок.Источник: Freepik

Даже легкий салат может оказаться намного калорийнее, чем кажется на первый взгляд. Чаще всего проблема не в овощах, а в заправке, сыре, сухариках, орехах и количестве масла.

Оливковое масло считается полезным продуктом, но одна столовая ложка — это примерно 90−110 ккал. При этом в кафе и ресторанах масло часто добавляют «на глаз», поэтому в одном салате может оказаться сразу несколько ложек. Похожая ситуация с соусами: майонезные, сливочные и сырные заправки быстро увеличивают калорийность блюда, даже если сама порция выглядит небольшой.

Особенно коварны ресторанные салаты. Например, «Цезарь» часто содержит не только соус, но и сыр, сухарики, жареную курицу и дополнительное масло. В итоге такое блюдо иногда оказывается калорийнее бургера, хотя кажется более диетическим вариантом.

Самый простой способ контролировать скрытые калории — просить соус отдельно и добавлять его самостоятельно. Обычно этого уже хватает, чтобы заметно уменьшить калорийность блюда без ощущения строгих ограничений.

Орехи, авокадо и другие полезные ловушки

Полезные продукты тоже могут быть очень калорийными, особенно без контроля порций.Источник: Freepik

Многие полезные продукты очень калорийны, хотя выглядят как легкий перекус. Именно поэтому орехи, сухофрукты, авокадо и семена часто становятся причиной незаметного перебора калорий.

Например, в 100 граммах миндаля — 580 ккал, а в грецких орехах — больше 650 ккал. При этом «маленькая горсть» редко оказывается действительно маленькой. Пока человек работает за ноутбуком или смотрит сериал, несколько горстей орехов легко превращаются по калорийности в полноценный прием пищи.

С авокадо ситуация похожая. Этот продукт богат полезными жирами и хорошо насыщает, но в 100 граммах содержится примерно 160 ккал. То же касается семян чиа и сухофруктов. Например, в финиках — около 280 ккал на 100 граммов, поэтому воспринимать их как «безопасную сладость» точно не стоит.

Полностью отказываться от таких продуктов не нужно. Просто стоит заранее понимать размер порции и не есть такие перекусы прямо из упаковки.

Йогурты, мюсли и фитнес-батончики

Продукты с пометкой «фитнес» далеко не всегда оказываются низкокалорийными.Источник: Freepik

Продукты с пометками «фитнес», «без сахара» или «полезный перекус» часто создают ощущение, что их можно есть почти без ограничений. Но на практике многие такие продукты оказываются довольно калорийными и содержат много сахара.

Например, в сладких питьевых йогуртах нередко бывает по 3−4 ложки сахара на бутылку. Мюсли и гранола тоже редко оказываются такими легкими, как кажется: мед, шоколад, орехи и сухофрукты быстро увеличивают калорийность. В среднем мюсли содержат 450 ккал на 100 граммов, особенно если в составе есть сладкие добавки.

Фитнес-батончики — еще одна частая ловушка. Некоторые из них по составу почти не отличаются от обычного десерта: много сиропов, сахара и жиров. Один батончик может содержать 200−300 ккал, но при этом насыщает намного слабее полноценного приема пищи.

Поэтому при выборе таких продуктов лучше смотреть не на надпись на упаковке, а на состав и калорийность на 100 граммов. Особенно важно обращать внимание на количество сахара, сиропов и размер порции, который производители часто специально уменьшают на этикетке.

Готовая еда и полуфабрикаты

Готовая еда часто содержит больше масла и соусов, чем кажется на первый взгляд.Источник: Freepik

Покупная еда часто оказывается калорийнее домашней, даже если выглядит вполне «правильно». Главная проблема в том, что в готовых блюдах сложно контролировать количество масла, соусов, сахара и способ приготовления.

Особенно сильно калорийность увеличивают жарка, панировка и сливочные соусы. Например, курица в кляре или готовые котлеты могут впитывать большое количество масла во время приготовления. То же касается готовых салатов, пасты, роллов и блюд из кулинарии, где за вкус часто отвечают жирные заправки и дополнительные соусы.

Еще одна проблема — скрытые ингредиенты. Даже блюда, которые выглядят легкими, могут содержать много сыра, майонеза, сливок или масла. Поэтому ролл с «шапочкой», салат с хрустящей курицей или готовая лапша иногда оказываются намного калорийнее, чем кажется.

Если вес долго стоит на месте, полезно хотя бы несколько дней внимательнее смотреть состав готовой еды и размер порций. Этого хватает, чтобы заметить продукты, которые незаметно делают рацион намного калорийнее.