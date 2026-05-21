Два дня на Семейном фестивале «Спортлэнд», которые объединят вашу семью

Превратите летние каникулы в незабываемое приключение для вашей семьи!
В основе фестиваля лежит простая, но глубокая идея: семья — это не просто родственные связи. Семья — это команда, где каждый поддерживает другого, разделяет радость движения и вместе проживает победы и вызовы. Именно командный дух, подкрепленный физической активностью, формирует здоровую, счастливую и устойчивую к стрессам ячейку общества, рождается взаимное уважение, дети видят родителей активными и сильными, а родители открывают таланты детей вне школы.
Семейный фестиваль «Спортлэнд» ежегодно проводится в начале лета. Это не просто мероприятие, а настоящий праздник спорта и энергии для всей семьи. Фестиваль ежегодно демонстрирует, что семейный спорт — это ключ к укреплению отношений в семье, формированию семейных традиций и ценностей. Занимаясь спортом совместно с детьми, родители подают своим детям личный пример. А дети, в свою очередь, мотивируют родителей к ведению здорового образа жизни.
Фестиваль объединяет на одной площадке более 100 активностей: разнообразные виды спорта, досуга и активного отдыха. На всех площадках работают профессиональные тренеры и инструкторы, которые помогут взрослым и детям получить базовые навыки и представление о видах спорта.
Что ждёт вашу семью на фестивале?
Попробуйте всё и сразу! Спорт — это интересно!
- Традиционный уникальный игровой маршрут «Спорт как игра», где вы всей семьей сможете испытать себя в 25+ необычных активностях: от регби и фехтования до игры в юкигассен и мини-ориентирования. Ваш ребенок мечтает о гимнастике, а вы всегда хотели бросить вызов в единоборствах? Теперь это можно сделать в одном месте и всего за один день!
- Новинки фестиваля — симулятор сноубординга, настольный теннис, VR-направление, чир-спорт.
- Посоревнуйтесь с другими семьями в традиционной и любимой всеми эстафете «Я люблю спорт»!
- Семейное игровое тестирование «Игры народов мира» — шаффлборд, жульбак, корн-холл, новус, рашфор, кульбутто, клацк и другие.
- Встречи с чемпионами и амбассадорами Семейного фестиваля «Спортлэнд» — Светланой Журовой, Софией Великой, Марией Киселевой, Артуром Далалояном, Александром Панжинским.
- Площадки партнёров Фестиваля, в том числе спортивных федераций, клубов и организаций из мира спорта.
- Спортивная шоу-программа на главной сцене фестиваля.
Семейный фестиваль «Спортлэнд» — это ответ вызовам нашего времени: снижению физической активности, утрате семейных ценностей и традиций, потере интереса в живом общении.
Почему вам точно стоит посетить Семейный фестиваль «Спортлэнд»?
- Это доступно. Вход и участие во всех активностях — по предварительной регистрации, но абсолютно бесплатно.
- Это для всех. Неважно, новичок вы или профи. Задания построены так, чтобы было интересно и детям, и взрослым.
- Это про командный дух. Фестиваль — лучший способ по-настоящему сплотиться семьей, поддержать друг друга и создать общие воспоминания.
- Это сюрпризы и подарки. Каждый участник эстафеты получит памятную медаль, а победителей ждут наборы с символикой «Московский спорт» и подарки от партнеров. Не пропустите «Время подарков» — лотерею для всех гостей фестиваля!
Не упустите шанс начать лето с активного семейного отдыха! Ждем вас на Семейном фестивале «Спортлэнд» всей семьей в удобной одежде и спортивной обуви!
Фестиваль входит в Единый календарный план Департамента спорта города Москвы и проводится в рамках реализации нацпроекта «Семья» и государственной программы «Спорт России».