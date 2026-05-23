Диетологи назвали 5 лучших продуктов против отеков

После зимы и весны организм часто страдает от застоя жидкости. Причина — не только избыток соли и недосып, но и дефицит свежих овощей, витаминов и природных мочегонных веществ. К счастью, есть простые и доступные продукты, которые эффективно выводят лишнюю воду — без диуретиков и обезвоживания.
Редис — природная чистка для лимфы
Редис появляется на грядках уже в апреле. Он содержит горчичные масла, которые стимулируют кровообращение и лимфоток. А также калий, который вытесняет натрий из тканей.
Благодаря высокому содержанию воды (95%) и клетчатки, редис мягко очищает кишечник — а это напрямую влияет на отечность. Достаточно съедать 5−7 штук в день в составе салата с зеленью и оливковым маслом. Уже через 3−4 дня уменьшается припухлость под глазами и тяжесть в ногах.
Плюс редис обладает низкой калорийностью и высоким содержанием витаминов группы B. Он способствует хорошему желчеоттоку и качественному усвоению жирорастворимых витаминов из пищи. Это делает редис не просто мочегонным, а полноценным регулятором обменных процессов.
Зелень — источник калия и витамина С
Петрушка — один из самых мощных природных диуретиков. В ней содержится вещество апиол, которое мягко стимулирует почки, не вымывая калий (в отличие от таблеток).
Укроп и щавель тоже богаты калием и витамином C, который укрепляет стенки сосудов и снижает их проницаемость — значит, меньше жидкости выходит в ткани. Добавляйте по горсти свежей зелени в салаты, супы или смузи. Особенно эффективно сочетание петрушки с лимоном — это усиливает лимфодренаж.
Эфирные масла петрушки и вещество нарингенин стимулируют работу почек, усиливая отток мочи и помогая бороться с отечностью. Однако важно помнить: из-за содержания апиола большие порции петрушки противопоказаны беременным. Также с осторожностью ее стоит употреблять при мочекаменной болезни и острых нефритах.
Огурцы — живая вода для клеток
Первые парниковые огурцы появляются уже в мае. Они на 96% состоят из воды, но при этом содержат кремний и серу, которые укрепляют соединительную ткань и улучшают эластичность кожи.
Огурцы не просто утоляют жажду — они восстанавливают водный баланс, благодаря чему организм перестает запасать жидкость. Ешьте их в чистом виде, добавляйте в салаты или делайте детокс-воду: огурец + мята + лимон.
Огурцы также стимулируют работу почек и помогают вымывать токсины и избыток солей. А благодаря высокому содержанию калия они нормализуют кровяное давление — как у гипертоников, так и у гипотоников после систематического употребления.
Спаржа — мягкий дренаж для печени и почек
Спаржа — один из немногих овощей, содержащих аспарагиновую кислоту, которая стимулирует работу почек и печени. За счет наличия клетчатки, фолиевой кислоты, витаминов A, C, E и K спаржа помогает улучшить пищеварение и снизить отеки. А аспарагиновая кислота, которой особенно богата спаржа, не только дала название этой аминокислоте, но и обладает мягким мочегонным эффектом, очищая кровеносную систему от различных отложений.
Кроме того, спаржа богата антиоксидантами, которые снижают воспаление — а хроническое воспаление часто провоцирует задержку воды. Готовьте ее на пару или гриле — 3−4 раза в неделю достаточно для заметного эффекта.
Зеленый горошек — кладезь белка и калия
Свежий зеленый горошек появляется в мае и содержит растительный белок, калий и магний — три ключевых элемента для регуляции водного баланса. Белок поддерживает онкотическое давление в сосудах, не позволяя жидкости задерживаться в тканях. А калий в составе зеленого горошка регулирует водно-солевой баланс и выводит излишнюю жидкость, избавляя от отеков.
Кроме того, горошек — прекрасный источник растительного белка, который необходим для построения мышц и работы иммунной системы, что особенно важно при переходе к более активному весеннему образу жизни. Всего полстакана свежего горошка в день помогает уменьшить отеки уже через неделю.
Эти продукты в отличие от мочегонных таблеток, действуют на организм как сигнал о том, что зима прошла и пора избавляться от всего лишнего. Главное — есть их регулярно, не солить и не заправлять майонезом. Тогда весенняя легкость вернется в ваше тело очень быстро.