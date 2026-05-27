Продукты для здоровья мозга: что помогает сохранить память и ясную голову

Мозг быстро реагирует на недосып, стресс и постоянные перекусы на бегу. После сладостей и фастфуда концентрация часто падает, появляется усталость и ощущение «тумана» в голове. А продукты с полезными жирами, витаминами и антиоксидантами, наоборот, помогают легче сосредоточиться и дольше сохранять бодрость. Поэтому питание влияет не только на фигуру или уровень энергии, но и на память, внимание и скорость мышления.