5 низкокалорийных намазок для бутербродов, которые не вредят фигуре

Сейчас многие стараются собирать более простые завтраки и перекусы без тяжелых продуктов, которые не вредят фигуре. Именно поэтому домашние намазки снова стали популярны: они готовятся за 10−15 минут, хорошо насыщают и легко заменяют магазинные паштеты, плавленые сыры и жирные соусы.
Намазка из авокадо с лимоном и чесноком
Авокадо подходит для легкого перекуса благодаря своей мягкой кремовой текстуре и способности хорошо насыщать. В среднем такая намазка содержит около 250 ккал на 100 граммов.
Авокадо содержит полезные жиры, клетчатку, калий и витамин Е, поэтому такие намазки часто используют в более сбалансированном рационе вместо колбасы или жирных паштетов. После них обычно дольше сохраняется сытость без ощущения тяжести.
Авокадо достаточно размять вилкой или пробить блендером с лимонным соком, чесноком, солью и небольшим количеством оливкового масла. Лимон помогает мякоти дольше не темнеть, а чеснок делает вкус ярче без сложных добавок. Особенно хорошо такая намазка сочетается с цельнозерновым хлебом, яйцом, рыбой, помидорами и свежей зеленью.
Творожная намазка с зеленью
Творожные намазки часто выбирают для завтраков и перекусов из-за высокого содержания белка. В среднем такое блюдо содержит 170 ккал на 100 граммов, а еще хорошо насыщает и помогает дольше не чувствовать голод.
Для основы обычно используют мягкий творог, укроп, петрушку, чеснок и немного сметаны или йогурта. Если хочется сделать вариант полегче, часть жирной заправки можно заменить натуральным йогуртом без добавок — вкус останется нежным, а калорийность станет ниже.
Такая намазка подходит не только для хлеба. Ее удобно добавлять в лаваш, намазывать на огурцы, помидоры или использовать как соус к овощам. За счет зелени и чеснока вкус получается ярким.
Рыбный риет с творожным сыром
Риет из рыбы получается более сытным, чем многие овощные намазки, потому что в нем много белка и полезных жиров. В среднем такой вариант содержит около 150 ккал на 100 граммов и помогает дольше не чувствовать голод без тяжелых мясных паштетов и майонеза.
Для риета обычно используют запеченную или отварную горбушу, немного малосольной рыбы, творожный сыр, лимонный сок и зелень. В отличие от классического паштета, рыбу здесь не превращают в пюре — кусочки остаются заметными, поэтому текстура получается более интересной и плотной.
Такие намазки часто выбирают еще и из-за омега-3, которые содержатся в рыбе. Риет хорошо сочетается с подсушенным хлебом, огурцом, зеленью и листьями салата, а готовить его можно сразу на несколько дней вперед.
Творожный паштет с огурцом и крабовыми палочками
Этот вариант часто нравится тем, кто любит сочные намазки без большого количества масла и жирных соусов. В среднем такой паштет содержит 150 ккал на 100 граммов, а за счет творога и крабовых палочек получается довольно сытным.
Свежий огурец добавляет хруст, а чеснок и укроп делают вкус ярким даже при самых простых ингредиентах. Для более легкого варианта вместо майонеза можно использовать йогурт или менее жирную сметану.
Еще один плюс — такую намазку удобно готовить сразу на несколько дней. Ее можно использовать для бутербродов, лаваша, тарталеток или просто подавать с овощами вместо привычных магазинных соусов и плавленых сыров.
Паштет из семги
Паштет из семги считается одним из самых сытных вариантов легких намазок. При этом в нем обычно нет большого количества масла, майонеза или жирных добавок. В среднем такой паштет содержит около 130 ккал на 100 граммов и хорошо подходит для завтрака или быстрого ужина.
Для приготовления достаточно измельчить отварную или запеченную семгу с лимонным соком, чесноком и небольшим количеством соли. Рыба сама по себе дает насыщенный вкус, поэтому дополнительных ингредиентов обычно требуется минимум.
Семга содержит белок, омега-3 и витамин D, что очень важно для спортсменов. Такие намазки часто добавляют в более сбалансированный рацион. Особенно хорошо паштет сочетается с подсушенным хлебом, свежей зеленью, огурцом и листьями салата.