Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сидячая работа и лишний вес: 5 привычек, которые помогут сохранить форму

Офисная работа часто связана с определенными рисками для здоровья, что может приводить к постоянной усталости и набору веса. Но ситуацию можно изменить, даже не вставая из-за стола.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Главная проблема малоподвижной работы в том, что при низких энергозатратах привычки в питании часто остаются такими же, как у активных людей. Булочки к чаю, сладкие перекусы и обильный ужин быстро превращаются в лишние килограммы. Однако пять простых правил помогут держать себя в форме без изнурительных диет и многочасовых тренировок.

Белок, клетчатка и никаких быстрых углеводов

Йогурт, орехи и овощные палочки — идеальные перекусы для офиса.
Йогурт, орехи и овощные палочки — идеальные перекусы для офиса. Источник: Freepik

Человек, проводящий весь день сидя, в среднем сжигает около 2000 килокалорий. То есть для женщин — около 1800, а для мужчин — около 2400. Важно следить, чтобы суточное потребление не превышало эти значения.

Главная ошибка офисных работников — перекусы «на бегу». Булочка, сладкий батончик или печенье под кофе дают быстрый прилив энергии, но так же быстро вызывают упадок сил. При низкой активности такие продукты моментально откладываются в запас.

Вместо этого стоит выбирать белок и клетчатку. Простые варианты для офиса:

  • Вареные яйца в контейнере.
  • Несладкий йогурт с горстью ягод.
  • Овощные палочки с хумусом.
  • Цельнозерновой хлеб с курицей или рыбой.

Такой рацион дает сытость на несколько часов без ощущения тяжести. Уровень сахара в крови остается стабильным, и не возникает желания снова перехватить что-то сладкое через час. Принимать пищу лучше 3−5 раз в день с интервалами от 3 до 6 часов, а ужин завершать за 2−4 часа до сна.

Режим питья: 1,5−2 литра воды в день

Бутылка воды на столе — простое напоминание о необходимости пить в течение дня.
Бутылка воды на столе — простое напоминание о необходимости пить в течение дня. Источник: Freepik

Когда работа проходит за компьютером, легко забыть и про воду, и про еду по расписанию. В итоге появляются головные боли, упадок сил и вечерние переедания.

Чтобы пищеварительная система функционировала нормально, необходимо пить около 2 литров чистой воды в сутки. Пить нужно именно воду, а не соки или газированные напитки. Простое правило — держать на столе бутылку воды и поставить напоминание в телефоне. Это помогает избежать обезвоживания и ложного чувства голода.

Упражнения для стоп на рабочем месте

Небольшая разминка для стоп — и кровь снова активно циркулирует.
Небольшая разминка для стоп — и кровь снова активно циркулирует. Источник: Freepik

Даже небольшая физическая активность в течение дня способна значительно улучшить кровообращение, снять напряжение с мышц спины и шеи, а также перезагрузить мозг.

Вот несколько упражнений, которые легко делать прямо в офисе:

  • Перекаты стоп: при согнутых под углом 90 градусов ногах поочередно поднимайте пальцы и пятки, делая 15−20 повторений.
  • Игра в Золушку: вытягивайте носок, словно пытаетесь надеть туфлю.
  • Круги стопами: стоя на пятках, вращайте стопами в разные стороны.
  • «Собери камни»: сгибайте пальцы ног, будто подбираете мелкие предметы с пола.

Все эти движения активизируют кровоток и помогают снять усталость после долгого сидения. Самый главный принцип: во время нагрузки нужно обеспечить хорошую циркуляцию крови в нижних конечностях. Это поможет разогнать застойные явления и вернуть легкость ногам.

Офисная разминка за 5 минут

Пять минут гимнастики в середине дня повышают продуктивность и снимают напряжение с мышц.
Пять минут гимнастики в середине дня повышают продуктивность и снимают напряжение с мышц.Источник: Freepik

Есть простая, но эффективная система производственной гимнастики, которая занимает всего пять минут. Сначала потянитесь макушкой вверх, опустите голову к груди, затем поверните ее в сторону и надавите ладонью на скулу — это разминает шею. Затем сцепите руки за спиной, выпрямите локти, разверните плечи и замрите на три вдоха — так раскрывается грудная клетка.

После этого встаньте, ноги на ширине плеч, и медленно скрутитесь вниз, касаясь руками пола, затем медленно поднимитесь — это разгружает поясницу. Далее соедините ладони перед грудью и сильно давите друг на друга 10 секунд, потом сцепите пальцы и сделайте волнообразные движения кистями. В конце, не двигая головой, нарисуйте взглядом горизонтальную восьмерку на стене шесть раз.

В гонке за дедлайнами мы часто экономим на себе, считая разминку роскошью. Но пять минут инвестиций в тело снижают риск выгорания на 30%.

Движение вне офиса: лифт, парковка и прогулки

Лестница вместо лифта и прогулка в обед — лучшие друзья офисного работника.
Лестница вместо лифта и прогулка в обед — лучшие друзья офисного работника.Источник: Freepik

Физическая активность в обществе катастрофически снижается. Многие люди не достигают рекомендуемых 10 тысяч шагов в день. Но даже в условиях офиса можно найти способы увеличить подвижность.

Вот несколько простых правил на каждый день:

  • Не пользуйтесь лифтом и эскалатором. Подъем по лестнице — отличная кардионагрузка.
  • Выходите на одну остановку раньше и проходите лишние кварталы пешком.
  • Паркуйтесь подальше от входа в офис или торговый центр.
  • Вставайте во время телефонных разговоров — это сжигает больше калорий, чем сидение.
  • Используйте обеденный перерыв для прогулки. Даже 15−20 минут на свежем воздухе помогают перезагрузиться.

При желании возможности для движения действительно можно найти. Один врач признается, что умудряется проходить 16 тысяч шагов в своем кабинете, площадью 32 квадратных метра.

Начните с малого: поставьте на стол бутылку воды, откажитесь от лифта и замените печенье в перерыве на яблоко и горсть орехов. Даже небольшие изменения, которые вы делаете регулярно, дадут результат быстрее, чем хаотичные усилия. Берегите себя и будьте здоровы.