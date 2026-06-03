5 тысяч шагов или тренировка: что помогает быстрее худеть

Разница между активным и малоподвижным человеком может достигать 350 калорий в день — это почти полноценный прием пищи. А в пересчете на год такая разница дает около 15 килограммов. Ходьба безопасна для суставов, подходит людям с большим лишним весом и не требует специальной подготовки. Новичок может спокойно пройти 7−10 тысяч шагов в день и получить хороший результат без риска травм. Поэтому для тех, кто только начинает свой путь к стройности, увеличение ежедневной ходьбы — самый простой и безопасный первый шаг.