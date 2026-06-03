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5 тысяч шагов или тренировка: что помогает быстрее худеть

Вокруг похудения ходит много споров. Одни сбросили килограммы только благодаря бегу и силовым тренировкам. Другие похудели, просто начав больше ходить пешком и отказавшись от лифта.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Ходьба и тренировки работают по-разному, но обе помогают худеть, это факт. В нашей статье — три главных вывода о том, что полезнее для похудения: много ходить или интенсивно тренироваться, и как найти идеальное сочетание для себя.

Бытовая активность и польза ходьбы

Ходьба до метро, уборка дома, прогулка в обед — все это помогает тратить калории без усилий.
Ходьба до метро, уборка дома, прогулка в обед — все это помогает тратить калории без усилий. Источник: Freepik

Ученые называют повседневную активность специальным термином — бытовым термогенезом. Это все калории, которые мы тратим вне целенаправленных тренировок: ходьба до метро, подъем по лестнице, уборка квартиры, игра с детьми или собакой.

Звучит несерьезно, но на самом деле бытовая активность играет огромную роль в похудении. Наш общий расход энергии за день складывается из нескольких частей: базовый метаболизм — около 70 процентов, бытовая активность — 15−30 процентов и только около 5 процентов приходится на тренировки. Получается, что то, как мы двигаемся в течение дня, может сжигать гораздо больше калорий, чем час в спортзале.

Разница между активным и малоподвижным человеком может достигать 350 калорий в день — это почти полноценный прием пищи. А в пересчете на год такая разница дает около 15 килограммов. Ходьба безопасна для суставов, подходит людям с большим лишним весом и не требует специальной подготовки. Новичок может спокойно пройти 7−10 тысяч шагов в день и получить хороший результат без риска травм. Поэтому для тех, кто только начинает свой путь к стройности, увеличение ежедневной ходьбы — самый простой и безопасный первый шаг.

Тренировки и их польза для фигуры

Силовые тренировки не только сжигают калории, но и ускоряют метаболизм на долгие часы после занятия.
Силовые тренировки не только сжигают калории, но и ускоряют метаболизм на долгие часы после занятия.Источник: Freepik

Ходьба — это отлично, но у тренировок есть два важных преимущества. Во-первых, за час бега можно сжечь 600−700 калорий, тогда как за час ходьбы — всего 300−400. Это почти в два раза больше.

Во-вторых, силовые тренировки запускают процесс дожигания. После интенсивного занятия организм продолжает тратить калории в течение 24−48 часов, восстанавливая мышцы и приводя в норму гормоны.

Но главный долгосрочный эффект — в сохранении и наращивании мышц. Мышцы — это метаболически активная ткань. Один килограмм мышц сжигает 30−50 калорий в день в состоянии покоя, а килограмм жира — всего 5. То есть, нарастив мышцы, вы начинаете худеть даже во сне.

Однако есть нюанс: новичкам бег может навредить. Если у вас много лишнего веса, начинать программу похудения с ежедневных пробежек опасно для коленных суставов и позвоночника. Фитнес-тренеры советуют сначала адаптироваться к нагрузкам с помощью ходьбы, и только потом переходить к бегу.

Идеальное сочетание: и то, и другое

Лучшая стратегия для похудения — сочетать регулярные тренировки с высокой ежедневной активностью.
Лучшая стратегия для похудения — сочетать регулярные тренировки с высокой ежедневной активностью.Источник: Freepik

Ходьба и тренировки решают разные задачи и не заменяют друг друга. Ежедневная активность поддерживает общий расход калорий и полезна для сердца и сосудов. Интенсивные тренировки ускоряют метаболизм, сохраняют мышцы и обеспечивают быстрый результат.

Идеальная стратегия для похудения выглядит так. В течение дня старайтесь больше двигаться: ходите пешком, поднимайтесь по лестнице, гуляйте в обед. Это создаст базу для расхода калорий. Добавьте 2−3 силовые тренировки в неделю — они сохранят мышцы и разгонят метаболизм. Чередуйте их с кардио: бег, плавание, велосипед, интервальные тренировки. Исследования показывают, что только сочетание этих подходов дает максимальный и устойчивый результат.

Спор о том, что полезнее — 5 тысяч шагов или часовая тренировка, — не имеет смысла. Эти два подхода отлично дополняют друг друга. Ежедневная активность создает фундамент расхода калорий и поддерживает здоровье. Интенсивные тренировки ускоряют метаболизм, сохраняют мышцы и помогают быстрее увидеть результат в зеркале.