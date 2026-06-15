Углеводное окно: работает ли правило первых 30 минут

Углеводное окно — это теория о коротком периоде после тренировки, когда организм особенно активно использует углеводы для восстановления запасов энергии. Раньше считалось, что этот момент длится всего несколько десятков минут. Современные исследования показывают более сложную картину, поэтому срочно бежать к холодильнику после каждого занятия обычно не требуется.