Мышечная память: как тело возвращает силу и технику

Мышечная память — это способность организма быстрее восстанавливать ранее освоенные навыки, силу и часть тренировочной формы после паузы. Она связана не с тем, что мышцы «думают», а с работой нервной системы, моторными программами и изменениями внутри мышечной ткани. Ниже — как это работает, сколько держится эффект и почему возвращаться лучше постепенно, а не с прежних весов.