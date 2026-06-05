Диеты не нужны: летние продукты, которые помогают худеть и держать вес

Белок — важнейший элемент для стройности. Он дольше переваривается, создает длительное чувство сытости, а на его усвоение организм тратит почти в два раза больше калорий, чем на усвоение жиров или углеводов. Диетологи подчеркивают: убирать белок из рациона нельзя ни в коем случае, даже если вы решили перейти на холодные супы и легкие салаты.