Реально ли прокачаться без оборудования

Главная сложность домашних тренировок — не отсутствие гантелей, а отсутствие системы и прогрессии. Многие делают одни и те же упражнения и быстро упираются в плато. На практике тело отлично реагирует на нагрузку с собственным весом, если грамотно усложнять движения, следить за техникой и добавлять вариативность. В этом помогают не только сами упражнения, но и небольшие аксессуары, которые делают тренировку удобнее и эффективнее.