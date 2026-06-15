Можно ли тренироваться при высоком давлении: правила безопасных нагрузок

Высокое давление не всегда означает полный отказ от тренировок. Более того, регулярная умеренная активность помогает поддерживать работу сердца и сосудов. Главное — учитывать рекомендации врача, следить за самочувствием и выбирать нагрузки, которые не вызывают резких скачков давления. Разберёмся, какие тренировки считаются безопасными и что поможет заниматься комфортнее.