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Приседания сумо: одно из лучших упражнений, чтобы ягодицы и бедра горели

Многие делают десятки обычных приседаний, но так и не чувствуют ягодицы. В приседаниях сумо нагрузка смещается именно на те мышцы, которые обычно не включаются в работу.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Приседания входят в любую программу тренировок для нижней части тела, но разные варианты этого упражнения дают разную нагрузку. Сумо подходит тем, кто хочет уделить больше внимания ягодицам и внутренней поверхности бедра. Кроме того, такая техника помогает разнообразить тренировки и по-новому задействовать мышцы ног, которые со временем привыкают к однотипным упражнениям.

За что любят приседания сумо

Приседания сумо помогают нагрузить ягодицы и внутреннюю поверхность бедер.
Приседания сумо помогают нагрузить ягодицы и внутреннюю поверхность бедер.Источник: Freepik

Главное отличие приседаний сумо от классических заключается в том, как распределяется нагрузка между мышцами. Благодаря широкой постановке ног в работу активнее включаются ягодицы, внутренняя поверхность и задняя часть бедер. Именно поэтому упражнение часто встречается в тренировках, направленных на развитие нижней части тела.

Во время выполнения приседаний сумо работают не только ноги. Чтобы сохранять устойчивое положение корпуса, дополнительно включаются мышцы пресса и спины. За счет этого упражнение помогает развивать силу сразу нескольких мышечных групп одновременно.

Еще один плюс заключается в том, что нагрузку можно легко регулировать. Новичкам достаточно выполнять упражнение с собственным весом, а более подготовленные спортсмены могут использовать гантели, гирю или штангу. При этом качество техники остается гораздо важнее веса снаряда.

Правильная техника выполнения без лишней нагрузки на колени

Источник: Freepik

Чтобы упражнение действительно нагружало ягодицы, а не поясницу или колени, важно соблюдать несколько правил:

  1. Поставьте ноги шире плеч, а носки разверните наружу.
  2. Держите спину ровно и сохраняйте естественный прогиб в пояснице.
  3. Начинайте движение с отведения таза назад, а не со сгибания коленей.
  4. Опускайтесь до комфортной глубины, сохраняя контроль над положением корпуса.
  5. Следите, чтобы колени двигались по линии носков и не заваливались внутрь.
  6. Поднимайтесь вверх плавно, без рывков и раскачивания корпуса.

Одна из самых частых ошибок — округленная спина и сгорбленные плечи. Также многие стараются присесть как можно глубже, жертвуя техникой ради амплитуды. В результате нагрузка смещается на поясницу и коленные суставы, а ягодицы почти не включаются. Намного полезнее выполнять упражнение чуть меньше по амплитуде, но сохраняя правильное положение тела на протяжении всего подхода.

Кому подходит упражнение и как сделать его эффективнее

Начинать приседания сумо лучше с собственного веса, постепенно увеличивая нагрузку по мере подготовки.
Начинать приседания сумо лучше с собственного веса, постепенно увеличивая нагрузку по мере подготовки.Источник: Freepik

Приседания сумо подходят большинству людей, которые хотят укрепить мышцы нижней части тела. Новичкам лучше начать с собственного веса, чтобы освоить технику и научиться чувствовать работу ягодиц и бедер. Даже такого варианта часто бывает достаточно, особенно если упражнение выполняется медленно и под контролем.

Когда движение становится привычным, можно постепенно добавлять нагрузку. Для этого обычно используют гантель, гирю или штангу. При этом увеличивать вес стоит постепенно: гораздо важнее сохранить правильную технику, чем поставить очередной рекорд по отягощению.

Однако упражнение подходит не всем. При заболеваниях коленных и тазобедренных суставов, проблемах с позвоночником, а также некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы перед тренировками стоит проконсультироваться со специалистом. То же касается ситуаций, когда приседания вызывают боль или выраженный дискомфорт во время выполнения.

В целом приседания сумо остаются одним из самых универсальных упражнений для ягодиц и бедер. Они подходят как для домашних тренировок, так и для занятий в зале, при этом уровень нагрузки легко адаптировать под любую подготовку.