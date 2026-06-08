Приседания сумо: одно из лучших упражнений, чтобы ягодицы и бедра горели

Приседания входят в любую программу тренировок для нижней части тела, но разные варианты этого упражнения дают разную нагрузку. Сумо подходит тем, кто хочет уделить больше внимания ягодицам и внутренней поверхности бедра. Кроме того, такая техника помогает разнообразить тренировки и по-новому задействовать мышцы ног, которые со временем привыкают к однотипным упражнениям.
За что любят приседания сумо
Главное отличие приседаний сумо от классических заключается в том, как распределяется нагрузка между мышцами. Благодаря широкой постановке ног в работу активнее включаются ягодицы, внутренняя поверхность и задняя часть бедер. Именно поэтому упражнение часто встречается в тренировках, направленных на развитие нижней части тела.
Во время выполнения приседаний сумо работают не только ноги. Чтобы сохранять устойчивое положение корпуса, дополнительно включаются мышцы пресса и спины. За счет этого упражнение помогает развивать силу сразу нескольких мышечных групп одновременно.
Еще один плюс заключается в том, что нагрузку можно легко регулировать. Новичкам достаточно выполнять упражнение с собственным весом, а более подготовленные спортсмены могут использовать гантели, гирю или штангу. При этом качество техники остается гораздо важнее веса снаряда.
Правильная техника выполнения без лишней нагрузки на колени
Чтобы упражнение действительно нагружало ягодицы, а не поясницу или колени, важно соблюдать несколько правил:
- Поставьте ноги шире плеч, а носки разверните наружу.
- Держите спину ровно и сохраняйте естественный прогиб в пояснице.
- Начинайте движение с отведения таза назад, а не со сгибания коленей.
- Опускайтесь до комфортной глубины, сохраняя контроль над положением корпуса.
- Следите, чтобы колени двигались по линии носков и не заваливались внутрь.
- Поднимайтесь вверх плавно, без рывков и раскачивания корпуса.
Одна из самых частых ошибок — округленная спина и сгорбленные плечи. Также многие стараются присесть как можно глубже, жертвуя техникой ради амплитуды. В результате нагрузка смещается на поясницу и коленные суставы, а ягодицы почти не включаются. Намного полезнее выполнять упражнение чуть меньше по амплитуде, но сохраняя правильное положение тела на протяжении всего подхода.
Кому подходит упражнение и как сделать его эффективнее
Приседания сумо подходят большинству людей, которые хотят укрепить мышцы нижней части тела. Новичкам лучше начать с собственного веса, чтобы освоить технику и научиться чувствовать работу ягодиц и бедер. Даже такого варианта часто бывает достаточно, особенно если упражнение выполняется медленно и под контролем.
Когда движение становится привычным, можно постепенно добавлять нагрузку. Для этого обычно используют гантель, гирю или штангу. При этом увеличивать вес стоит постепенно: гораздо важнее сохранить правильную технику, чем поставить очередной рекорд по отягощению.
Однако упражнение подходит не всем. При заболеваниях коленных и тазобедренных суставов, проблемах с позвоночником, а также некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы перед тренировками стоит проконсультироваться со специалистом. То же касается ситуаций, когда приседания вызывают боль или выраженный дискомфорт во время выполнения.
В целом приседания сумо остаются одним из самых универсальных упражнений для ягодиц и бедер. Они подходят как для домашних тренировок, так и для занятий в зале, при этом уровень нагрузки легко адаптировать под любую подготовку.