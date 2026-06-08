Приседания сумо: одно из лучших упражнений, чтобы ягодицы и бедра горели

Одна из самых частых ошибок — округленная спина и сгорбленные плечи. Также многие стараются присесть как можно глубже, жертвуя техникой ради амплитуды. В результате нагрузка смещается на поясницу и коленные суставы, а ягодицы почти не включаются. Намного полезнее выполнять упражнение чуть меньше по амплитуде, но сохраняя правильное положение тела на протяжении всего подхода.