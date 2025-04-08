Упражнения для ягодиц: что нужно делать для создания идеальной фигуры

Тренировать ягодицы и достигать фитнес-целей можно не только в спортивном зале, но и дома, в комфортных и привычных для себя условиях. Главное — регулярность и концентрация на технике. Мы выбрали для вас несколько полезных и не слишком сложных упражнений.