Как бегать в удовольствие. Эйфория и личные рекорды против выгорания и травм

И вот мы добрались до психологии забегов. Хорошо, когда все хорошо, а как найти мотивацию добраться до финиша, если что-то пошло не так? Самая частая причина, почему на второй половине дистанции азарт и воодушевление уступают место боли и чрезмерной усталости, заключается в том, что вы взяли слишком высокий для себя темп. Избежать этого полностью, честно говоря, удается нечасто. Когда стартуете в группе, ощущения обманчивы. Можно увлечься и позже об этом пожалеть. К тому же на соревнованиях нередко подводят часы из-за проблем с сигналом. Для надежности новичкам (и не только) можно посоветовать по возможности стартовать с пейсмейкерами (они всегда есть на больших забегах) на темп, в котором вы уверены.