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Комплексная тренировка на все тело с гантелями на 35 минут

Тренировка на все тело с гантелями за 35 минут — сбалансированная силовая нагрузка для проработки основных мышечных групп в домашних условиях. Вам понадобится только пара гантелей и коврик.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Эта комплексная тренировка с гантелями дома объединяет упражнения на все группы мышц для женщин в одной программе. Отвечаем на популярные вопросы, которые обычно возникают перед началом занятий.

Нужно ли делать разминку перед тренировкой?

Да, даже если тренировка начинается с простых движений, пять минут разминки подготовят мышцы и суставы к нагрузке. Это помогает выполнять упражнения более эффективно.

Можно ли заниматься натощак?

Если вы хорошо переносите физические нагрузки до завтрака и не испытываете слабости или головокружения, это допустимо. Однако большинству людей комфортнее тренироваться через 1−2 часа после еды.

Что делать, если дома только одна гантель?

Некоторые упражнения можно выполнять поочередно на каждую сторону тела, как это и показано в видео. Если вес подходит по уровню нагрузки, даже одна гантель позволит провести полноценную силовую тренировку для всего тела.

Можно ли заменить гантели чем-то другим?

Да. Для домашних тренировок часто используют бутылки с водой или песком.