Силовая тренировка на ноги с гантелями на 45 минут: что нужно знать перед стартом

Эффективность тренировки на ноги с гантелями зависит от подхода. Прежде чем приступать к первому упражнению, важно понимать, какой вес взять и как часто нужно заниматься. Наши ответы помогут избежать распространенных ошибок.
Какой вес гантелей выбрать для старта?
Для первых занятий женщинам подойдут гантели по 2−4 кг, мужчинам — по 5−8 кг. Главный ориентир: последние 2−3 повторения в каждом подходе должны даваться тяжело, но без нарушения техники. Если вы легко доделываете упражнение до конца — вес нужно увеличить.
Реально ли накачать мышцы дома без штанги и тренажеров?
Да, тут важна регулярная нагрузка. Домашних тренировок с гантелями достаточно, чтобы укреплять мышцы и постепенно увеличивать их объем.
Сколько раз в неделю нужно заниматься, чтобы увидеть результат?
Оптимально — 1−2 раза в неделю. Мышцам ног после силовой тренировки нужно от 48 до 72 часов на восстановление и рост. Если качать их каждый день, вы загоните себя в перетренированность. В остальные дни лучше сделать акцент на верх тела и кардио.
Почему болят ноги на следующий день после тренировки?
Умеренная болезненность мышц через 12−48 часов после нагрузки считается нормальной реакцией организма на непривычные упражнения. Обычно дискомфорт проходит через несколько дней. Если боль резкая или мешает ходить, стоит снизить нагрузку.
Что делать, если темп на видео слишком быстрый?
Жмите на паузу. Также можно снизить скорость воспроизведения на видео. Ваша задача — понять правильную технику, так что не бойтесь делать упражнения в своем темпе.