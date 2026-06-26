Силовая тренировка на ноги с гантелями на 45 минут: что нужно знать перед стартом

Оптимально — 1−2 раза в неделю. Мышцам ног после силовой тренировки нужно от 48 до 72 часов на восстановление и рост. Если качать их каждый день, вы загоните себя в перетренированность. В остальные дни лучше сделать акцент на верх тела и кардио.