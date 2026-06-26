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Тренировка для похудения стоя: все тело за 15 минут

Тренировка для похудения стоя — включаем мышцы в работу, даже если у вас совсем мало свободного времени.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Короткие тренировки часто вызывают больше вопросов, чем длинные программы. Как часто нужно заниматься? Подойдет ли такой формат тем, кто давно не тренировался? Разбираем популярные вопросы об упражнениях стоя для похудения и объясняем, на что стоит обратить внимание новичкам.

Подойдет ли эта программа новичкам?

Да, тренировки без прыжков для похудения считаются более комфортными для начинающих, поскольку не требуют сложного оборудования. Если упражнения кажутся слишком интенсивными, можно выполнять движения в более медленном темпе или делать паузы для отдыха.

Нужно ли разминаться перед 15-минутной тренировкой?

Разминка желательна даже перед коротким занятием. Достаточно потратить 2−3 минуты на простые вращения плечами, тазом, потягивания вверх и другие легкие движения, которые помогут подготовить мышцы и суставы к нагрузке.

Сколько раз в неделю нужно заниматься новичкам?

Достаточно тренироваться 3−4 раза в неделю через день. 15 минут — щадящий тайминг, который не перегружает организм. Когда тело адаптируется к нагрузке, этот комплекс может использоваться как бодрящая зарядка для похудения на каждый день.