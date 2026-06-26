Тренировка для похудения стоя: все тело за 15 минут

Короткие тренировки часто вызывают больше вопросов, чем длинные программы. Как часто нужно заниматься? Подойдет ли такой формат тем, кто давно не тренировался? Разбираем популярные вопросы об упражнениях стоя для похудения и объясняем, на что стоит обратить внимание новичкам.