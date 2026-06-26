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20-минутная тренировка для стройных и подтянутых бедер

Тренировка для стройных бедер — комплекс упражнений для проработки мышц ног и ягодиц, который легко вписать даже в плотный график.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Короткие домашние тренировки помогают поддерживать мышцы ног в тонусе даже без посещения спортзала. Разбираем популярные вопросы о том, как подтянуть бедра.

Какие упражнения нужны для бедер?

Для комплексной проработки и сжигания жира на ногах нужны упражнения, которые задействуют все мышечные группы: квадрицепсы, бицепс бедра, а также приводящие и отводящие мышцы. Программа состоит из приседаний, махов и выпадов. Такой комплекс помогает укрепить мышцы ног и улучшить общий тонус нижней части тела.

Как часто нужно тренировать бедра, чтобы увидеть результат?

Оптимальная частота — 2−3 раза в неделю с перерывом минимум в один день между занятиями. Мышцам ног нужно время на восстановление. При регулярных тренировках первые изменения в выносливости и мышечном тонусе многие замечают уже через несколько недель.

Что делать, если во время упражнений болят колени?

При появлении резкой боли в суставах тренировку нужно прекратить. Чтобы защитить колени, следите за техникой из видео: во время приседаний и выпадов следите, чтобы колени не заваливались внутрь во время движения. Если у вас есть ограничения, выполняйте движения с меньшей амплитудой.

Что дает тренировка для внутренней и внешней поверхности бедра?

От таких упражнений много пользы. Тренировка на приводящие и отводящие мышцы убирает дряблость и делает ноги более стройными, а также снижает нагрузку на поясницу и колени.

Нужно ли использовать фитнес-резинки или утяжелители?

Новичкам лучше выполнять этот комплекс с весом собственного тела — нагрузка подобрана так, чтобы вы почувствовали мышцы без дополнительного оборудования. Когда упражнения для похудения ног станут даваться слишком легко, вы можете надеть на бедра фитнес-резинку, чтобы увеличить нагрузку на мышцы.