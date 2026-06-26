20-минутная тренировка для стройных и подтянутых бедер

При появлении резкой боли в суставах тренировку нужно прекратить. Чтобы защитить колени, следите за техникой из видео: во время приседаний и выпадов следите, чтобы колени не заваливались внутрь во время движения. Если у вас есть ограничения, выполняйте движения с меньшей амплитудой.