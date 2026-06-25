Что будет с телом, если каждый день кататься на велосипеде: результат вас удивит

Но велосипед прорабатывает не только нижнюю часть тела. Мышцы кора — пресс, поясница и спина — постоянно работают, чтобы удерживать равновесие и правильное положение на велосипеде. Даже руки и плечи участвуют в процессе: они помогают контролировать руль, особенно на неровной дороге или при подъемах. Интенсивность нагрузки легко регулировать. Для тонуса достаточно спокойных поездок по ровной поверхности. Если хочется нарастить мышцы, стоит добавить интервалы, подъемы и катание по пересеченной местности. Чем сложнее маршрут, тем активнее работают мышцы.