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Что будет с телом, если каждый день кататься на велосипеде: результат вас удивит

Ежедневные велопрогулки могут полностью изменить тело и самочувствие. Укрепляется сердце, подтягиваются мышцы, уходит лишний вес. При этом велосипед — один из самых щадящих видов спорта.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Велосипед подходит людям с разным уровнем подготовки: можно начинать с коротких поездок по ровной дороге и постепенно увеличивать нагрузку. Даже 150−200 минут умеренной езды в неделю — это уже заметный шаг к лучшей физической форме. Что именно произойдет с организмом, если кататься регулярно, — разбираем в этой статье.

Укрепляется сердце, сосуды и легкие

Регулярные велопрогулки тренируют сердечно-сосудистую систему без излишней нагрузки на суставы.
Регулярные велопрогулки тренируют сердечно-сосудистую систему без излишней нагрузки на суставы.Источник: Freepik

Езда на велосипеде заставляет сердце работать активнее, перекачивает больше крови и доставляет кислород к мышцам. Со временем сердечная мышца становится сильнее, а пульс в покое снижается — это один из главных показателей хорошей физической формы. Улучшается кровообращение во всем теле, сосуды становятся более эластичными.

Одновременно тренируются и легкие: дыхание становится более глубоким и ритмичным, кровь лучше насыщается кислородом. Регулярные велопрогулки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогают контролировать артериальное давление. Для ощутимого эффекта достаточно кататься по 30−40 минут 3−5 раз в неделю. Если начинать с коротких дистанций и постепенно наращивать нагрузку, дыхательная и сердечная системы адаптируются достаточно быстро — улучшения становятся заметны уже через несколько недель.

Подтягиваются мышцы ног, ягодиц и корпуса

При езде на велосипеде работают не только ноги, но и мышцы пресса, спины и даже рук — они помогают удерживать равновесие.
При езде на велосипеде работают не только ноги, но и мышцы пресса, спины и даже рук — они помогают удерживать равновесие. Источник: Freepik

Основная нагрузка при езде на велосипеде приходится на ноги: квадрицепсы, ягодицы, икры. При каждом нажатии на педали эти мышцы сокращаются, становясь сильнее и выносливее. Если кататься регулярно, ноги приобретают четкий рельеф и становятся более подтянутыми.

Но велосипед прорабатывает не только нижнюю часть тела. Мышцы кора — пресс, поясница и спина — постоянно работают, чтобы удерживать равновесие и правильное положение на велосипеде. Даже руки и плечи участвуют в процессе: они помогают контролировать руль, особенно на неровной дороге или при подъемах. Интенсивность нагрузки легко регулировать. Для тонуса достаточно спокойных поездок по ровной поверхности. Если хочется нарастить мышцы, стоит добавить интервалы, подъемы и катание по пересеченной местности. Чем сложнее маршрут, тем активнее работают мышцы.

Уходит лишний вес и улучшается обмен веществ

За час активной езды можно сжечь от 300 до 600 калорий в зависимости от темпа и рельефа.
За час активной езды можно сжечь от 300 до 600 калорий в зависимости от темпа и рельефа. Источник: Freepik

Велосипед помогает эффективно сжигать калории. В спокойном темпе за час уходит около 300 ккал, при более интенсивной езде — до 600 ккал. Это сопоставимо с бегом, но без ударной нагрузки на колени и позвоночник.

Кроме того, велопрогулки ускоряют метаболизм: даже после окончания поездки организм продолжает тратить энергию на восстановление. Со временем мышцы становятся более эффективными в использовании жиров и углеводов как топлива. При этом важно соблюдать баланс — одних велопрогулок недостаточно для быстрого похудения, но в сочетании со сбалансированным питанием они создают необходимый дефицит калорий.

Ежедневные велопрогулки комплексно меняют тело и самочувствие. Укрепляются сердце и легкие, подтягиваются мышцы ног и корпуса, уходит лишний вес, улучшается метаболизм. При этом суставы не страдают от ударной нагрузки, как при беге, а риск травм минимален. Для поддержания формы достаточно кататься 30−40 минут в день 3−5 раз в неделю.