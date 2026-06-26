Кардио тренировка для сжигания жира: 40 минут без прыжков

Многие выбирают кардио без прыжков дома, чтобы снизить нагрузку на суставы и при этом сохранить эффективность занятий. Такая жиросжигающая тренировка без нагрузки на суставы подходит тем, кто хочет тренироваться без дополнительного оборудования. Отвечаем, хватит ли 40 минут для такого комплекса, сколько калорий можно сжечь за это время и насколько эти упражнения безопасны для коленей.