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Лучшие упражнения для роста мышц и увеличения силы

Упражнения для роста мышц для мужчин не всегда сводятся к работе с большими весами. Развитие силы начинается с укрепления мышц корпуса и улучшения подвижности.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Комплекс упражнений «Кошка-Корова», поза моста и поза лука помогает увеличить мышечную массу — показываем короткую тренировку для мужчин.

Какие мышцы работают во время этой тренировки?

Комплекс задействует мышцы спины, ягодиц, задней поверхности бедра, плечевого пояса и кора. Упражнения также помогают развивать подвижность позвоночника и укреплять мышцы-стабилизаторы.

Помогают ли эти упражнения увеличить силу?

Хотя основной акцент сделан не на работе с большими весами, комплекс помогает укреплять мышцы и связки, развивать устойчивость корпуса и улучшать контроль над движениями.

Чем отличается тренировка для набора массы для мужчин и для женщин?

Отличия касаются акцентов на разные мышечные группы: мужчины в тренировках больше уделяют внимания верхней части тела, женщины — нижней. Также есть разница в количестве повторений.

Подойдет ли такая программа новичкам?

Да. Все эти упражнения на силу и массу выполняются с весом собственного тела и не требуют специального оборудования. Если какое-то движение вызывает дискомфорт, уменьшите амплитуду.

Можно ли совмещать тренировки для набора массы и кардио?

Да, при условии, что кардио дополняет силовые тренировки, а не мешает им. 10-минутная пробежка пойдет на пользу перед основным комплексом упражнений, а вот после 40 минут на дорожке сил и энергии у вас будет меньше. Лучше делать кардио в отдельные дни.