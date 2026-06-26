Лучшие упражнения для роста мышц и увеличения силы

Комплекс упражнений «Кошка-Корова», поза моста и поза лука помогает увеличить мышечную массу — показываем короткую тренировку для мужчин.
Какие мышцы работают во время этой тренировки?
Комплекс задействует мышцы спины, ягодиц, задней поверхности бедра, плечевого пояса и кора. Упражнения также помогают развивать подвижность позвоночника и укреплять мышцы-стабилизаторы.
Помогают ли эти упражнения увеличить силу?
Хотя основной акцент сделан не на работе с большими весами, комплекс помогает укреплять мышцы и связки, развивать устойчивость корпуса и улучшать контроль над движениями.
Чем отличается тренировка для набора массы для мужчин и для женщин?
Отличия касаются акцентов на разные мышечные группы: мужчины в тренировках больше уделяют внимания верхней части тела, женщины — нижней. Также есть разница в количестве повторений.
Подойдет ли такая программа новичкам?
Да. Все эти упражнения на силу и массу выполняются с весом собственного тела и не требуют специального оборудования. Если какое-то движение вызывает дискомфорт, уменьшите амплитуду.
Можно ли совмещать тренировки для набора массы и кардио?
Да, при условии, что кардио дополняет силовые тренировки, а не мешает им. 10-минутная пробежка пойдет на пользу перед основным комплексом упражнений, а вот после 40 минут на дорожке сил и энергии у вас будет меньше. Лучше делать кардио в отдельные дни.