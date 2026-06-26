Лучшие упражнения для роста мышц и увеличения силы

Да, при условии, что кардио дополняет силовые тренировки, а не мешает им. 10-минутная пробежка пойдет на пользу перед основным комплексом упражнений, а вот после 40 минут на дорожке сил и энергии у вас будет меньше. Лучше делать кардио в отдельные дни.