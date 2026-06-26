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Питание и правильные тренировки: советы тренера для опытных бегунов

Тренер проекта «Мой спортивный район» Дмитрий Окишев ответил на вопросы редакции Спорт Mail и рассказал, как опытным бегунам не выгореть, не травмироваться и улучшить свои показатели.

Специалист рассказал, как выстроить занятия, чтобы бег действительно помогал прогрессировать, а не приводил к травмам и усталости. Также он объяснил зачем перед пробежкой нужна динамическая разминка, почему после тренировки важны спокойная заминка и легкая растяжка, а еще рассказывает, как короткие отрезки на стадионе помогают готовиться даже к марафону.

Помимо этого, тренер ответил на специфические вопросы о ПАНО, силовой подготовке и питанию. Он подчеркнул, что без базового понимания нагрузки можно быстро упереться в плато, а грамотная работа с мышцами кора, ягодицами и задней поверхностью бедра делает бег экономичнее и безопаснее. Также Окишев сравнил подготовку к шоссе и к трейлам, объясняя, почему на пересеченной местности особенно важны баланс, стабильность и умение подстраиваться под рельеф.

Помимо этого специалист рассказал, можно ли включать в марафонскую подготовку велосипед и лыжи, как не перегружать организм дополнительной работой и что делать, если прогресс в беге замедлился.