Питание и правильные тренировки: советы тренера для опытных бегунов

Помимо этого, тренер ответил на специфические вопросы о ПАНО, силовой подготовке и питанию. Он подчеркнул, что без базового понимания нагрузки можно быстро упереться в плато, а грамотная работа с мышцами кора, ягодицами и задней поверхностью бедра делает бег экономичнее и безопаснее. Также Окишев сравнил подготовку к шоссе и к трейлам, объясняя, почему на пересеченной местности особенно важны баланс, стабильность и умение подстраиваться под рельеф.