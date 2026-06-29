Как убрать бока мужчине: тренировка для похудения талии

Жировые отложения в области талии часто уменьшаются медленнее, чем в других частях тела. Особенно эта проблема актуальна для мужчин. Многие задаются вопросами, какие упражнения от боков действительно работают и можно ли похудеть в области живота и боков только с помощью тренировок. Объясняем, что помогает сделать талию более подтянутой.
Помогают ли упражнения убрать бока?
Такие упражнения укрепляют мышцы корпуса и делают талию более подтянутой. Однако локального жиросжигания не бывает, поэтому для заметного результата нужно сочетать тренировки со сбалансированным питанием и поддерживать дефицит калорий.
Какие упражнения наиболее эффективны?
В тренировке для сжигания жира на боках наиболее полезны упражнения, которые задействуют сразу несколько групп мышц: подъем гантели с одного колена, скручивания, вращение грифа в стороны и подъемы ног и коленей в висе.
Можно ли убрать жир с талии мужчине только упражнениями?
Нет, убрать жир с талии только с помощью упражнений не получится. На снижение веса влияют питание, уровень активности, сон и общий расход энергии.
Через какое время будет заметен результат?
При регулярных занятиях и соблюдении дефицита калорий многие замечают первые изменения в самочувствии и физической форме уже через несколько недель.