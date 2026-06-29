Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как убрать бока мужчине: тренировка для похудения талии

Убрать бока мужчине поможет комплекс жиросжигающих тренировок. Рассказываем про полезные упражнения и другие факторы снижения веса.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Жировые отложения в области талии часто уменьшаются медленнее, чем в других частях тела. Особенно эта проблема актуальна для мужчин. Многие задаются вопросами, какие упражнения от боков действительно работают и можно ли похудеть в области живота и боков только с помощью тренировок. Объясняем, что помогает сделать талию более подтянутой.

Помогают ли упражнения убрать бока?

Такие упражнения укрепляют мышцы корпуса и делают талию более подтянутой. Однако локального жиросжигания не бывает, поэтому для заметного результата нужно сочетать тренировки со сбалансированным питанием и поддерживать дефицит калорий.

Какие упражнения наиболее эффективны?

В тренировке для сжигания жира на боках наиболее полезны упражнения, которые задействуют сразу несколько групп мышц: подъем гантели с одного колена, скручивания, вращение грифа в стороны и подъемы ног и коленей в висе.

Можно ли убрать жир с талии мужчине только упражнениями?

Нет, убрать жир с талии только с помощью упражнений не получится. На снижение веса влияют питание, уровень активности, сон и общий расход энергии.

Через какое время будет заметен результат?

При регулярных занятиях и соблюдении дефицита калорий многие замечают первые изменения в самочувствии и физической форме уже через несколько недель.