Как убрать бока мужчине: тренировка для похудения талии

Жировые отложения в области талии часто уменьшаются медленнее, чем в других частях тела. Особенно эта проблема актуальна для мужчин. Многие задаются вопросами, какие упражнения от боков действительно работают и можно ли похудеть в области живота и боков только с помощью тренировок. Объясняем, что помогает сделать талию более подтянутой.