После 50 можно похудеть, но потерять здоровье — объясняем почему

К 60−70 годам саркопения поражает от 5% до 13% людей, а после 80 лет — уже до 50%. Это значит, что если не предпринимать мер, к 70 годам можно потерять до 30% мышечной массы. А у тех, кто не занимается силовыми тренировками, за десять лет можно потерять от четырех до шести килограммов мышц, и они часто замещаются жиром. Хорошая новость в том, что этот процесс можно остановить и даже обратить вспять.