Как избавиться от отеков за неделю: нужно выполнять всего 5 правил

Отеки возникают, когда в тканях скапливается лишняя жидкость. Чаще всего причина не в болезнях, а в образе жизни: малоподвижность, избыток соли, недостаток воды или неправильное питание. Если вы мало двигаетесь, жидкость застаивается. И вот уже к вечеру ноги гудят, а утром лицо выглядит припухшим. Но все поправимо. Начните с этих пяти шагов.