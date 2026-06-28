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Как избавиться от отеков за неделю: нужно выполнять всего 5 правил

Отеки — проблема, которая знакома многим. Но хорошая новость в том, что их можно убрать за 7−10 дней без дорогих процедур и мочегонных таблеток. Достаточно изменить несколько привычек.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Отеки возникают, когда в тканях скапливается лишняя жидкость. Чаще всего причина не в болезнях, а в образе жизни: малоподвижность, избыток соли, недостаток воды или неправильное питание. Если вы мало двигаетесь, жидкость застаивается. И вот уже к вечеру ноги гудят, а утром лицо выглядит припухшим. Но все поправимо. Начните с этих пяти шагов.

Уберите соль — и отеки начнут уходить на третий день

Соль — главный враг в борьбе с отеками.
Соль — главный враг в борьбе с отеками. Источник: Freepik

Главная причина отеков — избыток соли. Соль задерживает воду в тканях и перегружает почки. Причем большая часть соли попадает в организм не из солонки, а из готовых продуктов: колбас, сыров, соусов, консервов, копченостей. Достаточно убрать их из рациона, и уже на третий день отеки начинают уходить.

Полностью исключать соль из района нельзя, но сократить ее количество до чайной ложки в сутки — вполне реально. Вместо полуфабрикатов готовьте из цельных продуктов, а для вкуса используйте специи, травы и лимонный сок. Особенно внимательно следите за тем, что вы едите вечером — соленый ужин гарантирует отечное лицо утром.

Проверьте, что лежит в вашей кухонной полке. Уберите колбасу, сыр, соусы и консервы. Начните готовить простую еду из мяса, рыбы, овощей и круп. Всего одна неделя без «скрытой соли» — и вы заметите разницу.

Пейте воду правильно небольшими глотками

Парадокс: чтобы убрать отеки, нужно пить больше воды.
Парадокс: чтобы убрать отеки, нужно пить больше воды. Источник: Freepik

Звучит странно, но чем меньше вы пьете, тем больше жидкости задерживается в организме. Когда воды не хватает, тело начинает копить ее про запас. Поэтому один из главных шагов к избавлению от отеков — наладить питьевой режим.

Главное правило — не «больше воды», а равномерное распределение. Пейте по стакану утром, немного перед едой и между приемами пищи. Не стоит выпивать литры вечером или впрок утром — это перегружает почки. Оптимальная норма для взрослого человека — 25−30 мл на килограмм веса в день. Например, при весе 70 кг это около 2 литров воды.

Начните утро со стакана теплой воды, в течение дня пейте маленькими порциями. Замените сладкие напитки и соки на чистую воду. Организм быстро привыкнет к стабильному поступлению жидкости и перестанет удерживать ее про запас. В результате через 3−4 дня отеки начнут уходить сами собой.

Добавьте в рацион продукты, которые выводят лишнюю воду

Цитрусовые, арбуз и компот из сухофруктов помогают мягко вывести лишнюю жидкость из организма.
Цитрусовые, арбуз и компот из сухофруктов помогают мягко вывести лишнюю жидкость из организма. Источник: Freepik

Некоторые продукты обладают природным противоотечным эффектом. Они помогают организму мягко выводить лишнюю жидкость без мочегонных таблеток.

Фрукты, богатые кислотами — цитрусовые, ананасы — стимулируют выведение жидкости. Арбуз и дыня тоже работают как природные мочегонные. А компот из сухофруктов — один из самых простых и действенных способов. В нем много калия, который выводит из организма натрий, а вместе с ним — лишнюю воду.

Также важно есть достаточно белка. Дефицит белка часто сопровождается отечностью. Поэтому включайте в свой рацион яйца, мясо, рыбу, творог и бобовые. Ферментированные продукты, например, квашеная капуста, помогают наладить пищеварение и тоже способствуют уменьшению отеков.

Больше двигайтесь для хорошего лимфотока

Простые упражнения разгоняют лимфу и убирают отеки без таблеток.
Простые упражнения разгоняют лимфу и убирают отеки без таблеток. Источник: Freepik

Лимфатическая система не имеет собственного насоса. Единственный способ запустить отток лимфы — движение мышц. Если вы много сидите или стоите, жидкость застаивается, и появляются отеки. Решение простое: больше двигаться.

Достаточно всего 10−15 минут упражнений в день, чтобы разогнать лимфу и заметить результат уже через 3−5 дней.

Вот три простых упражнения, которые работают:

  • Перекаты с пятки на носок (40−50 раз в медленном темпе) — активизируют отток из ног. Делайте несколько раз в день, особенно при сидячей работе.
  • «Березка» или поднятые ноги на стену (1−2 минуты) — помогает сбросить застойную жидкость из ног. Лежа на спине, поднимите ноги вверх и делайте круговые движения стопами или крутите «велосипед».
  • «Тараканчик» — лежа на спине, поднимите руки и ноги и энергично трясите ими 1−2 минуты.

Вставайте каждый час, чтобы пройтись или сделать перекаты с пятки на носок. Утром делайте 5 минут зарядки. И уже через неделю вы заметите, что лицо стало менее отечным, а ноги не так гудят и опухают под вечер.

Наладьте сон и уберите вечерние перекусы

Сон на спине с приподнятой головой и отказ от поздних ужинов помогут проснуться без отеков.
Сон на спине с приподнятой головой и отказ от поздних ужинов помогут проснуться без отеков.Источник: Freepik

Даже если вы соблюдаете все правила, но спите на животе лицом в подушку и поздно ужинаете — отеки будут возвращаться. Поза во сне и время последнего приема пищи напрямую влияют на утреннюю отечность.

Сон на спине с чуть приподнятой головой — лучшая профилактика утренних отеков лица. В таком положении жидкость не застаивается в тканях лица и шеи. Также важен режим: недостаток сна, как и его переизбыток, провоцирует воспаления и отеки.

Не менее важно, что и когда вы едите вечером. Ужин должен быть легким, без соли и углеводов. После 16:00 лучше отдавать предпочтение белку и овощам. Алкоголь и сладкое на ночь — гарантия отечного лица утром. И не пейте много жидкости перед сном. Уже через несколько дней вы проснетесь с более свежим лицом и без мешков под глазами.

Пять шагов — пять простых, но действенных способов избавиться от отеков за неделю. Уже через 7−10 дней вы заметите, что отеки уходят даже без внешних воздействий. Если же отеки регулярные и не проходят, стоит обратиться к врачу — иногда они сигнализируют о более серьезных проблемах со здоровьем. Но в большинстве случаев достаточно этих простых изменений, чтобы почувствовать видимые изменения.