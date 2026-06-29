Низкоинтенсивное кардио для всего тела без прыжков

Кардио без прыжков — выбор тех, кто хочет больше двигаться, не создавая высокой ударной нагрузки на колени. Такой комплекс на все тело помогает увеличить расход энергии и укрепить сердце. Разбираем, насколько эффективны низкоинтенсивные упражнения для похудения и как часто стоит тренироваться.