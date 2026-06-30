Как накачать 3D-плечи мужчине

Мышцы плеч состоят из трех пучков: передние, средние и задние дельты. Чтобы создать объем в этой части тела, выполняйте упражнения на все три дельтовидные мышцы. Комплекс подходит мужчинам с разным уровнем подготовки. Новички смогут освоить базовую технику и укрепить мышцы плечевого пояса, а более опытные спортсмены — разнообразить программу для прокачки дельт.
Что такое 3D-плечи?
Под этим выражением обычно понимают хорошо развитые дельтовидные мышцы, которые выглядят объемными со всех сторон. 3D-плечи тренировка строится так, чтобы нагрузку получали все пучки дельтовидных мышц, а не только передняя часть плеча.
Какие упражнения помогают сделать плечи шире?
Упражнения для плеч на массу обычно включают жимы, подъемы рук в стороны и перед собой, махи, а также разведения в наклоне. Сделать широкие плечи дома вполне реально, для этого вам понадобится лишь пара гантелей.
Как часто нужно тренировать плечи?
Оптимально выполнять упражнения 1−2 раза в неделю. Мышцам плечевого пояса требуется время на восстановление после силовой нагрузки.