Упражнения для бегунов в домашних условиях

Поработать над техникой бега и профилактикой травм вполне можно без выхода на улицу, в домашних условиях. Комплекс из 12 упражнений нагружает мышцы ног, спины и рук. Показываем, как выполнять ОФП для бега дома и поддерживать форму без уличных пробежек.