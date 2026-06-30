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Упражнения для бегунов в домашних условиях

Упражнения для бегунов дома выручают в ситуации, когда нет возможности выйти на улицу. Показываем, как совершенствовать технику и укреплять мышцы, которые помогают бегать быстрее.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Поработать над техникой бега и профилактикой травм вполне можно без выхода на улицу, в домашних условиях. Комплекс из 12 упражнений нагружает мышцы ног, спины и рук. Показываем, как выполнять ОФП для бега дома и поддерживать форму без уличных пробежек.

Можно ли улучшить технику бега, тренируясь дома?

Беговая тренировка в домашних условиях помогает развивать координацию и контроль движений. Хотя она не заменяет полноценные пробежки, такие занятия позволяют отрабатывать отдельные элементы техники и укреплять мышцы, которые участвуют в беге.

Что входит в ОФП для бега?

ОФП для бега дома включает упражнения на мышцы ног, ягодиц, корпуса и стоп, а также элементы на баланс и координацию. Такая подготовка помогает улучшить общую физическую форму и сделать беговые движения более экономичными.

Что такое специальные беговые упражнения?

Специальные беговые упражнения (СБУ) направлены на развитие техники бега. В комплекс СБУ для бегунов входят высокий подъем бедра, захлест голени, бег с акцентом на работу стопы и другие упражнения, которые помогают улучшить координацию и эффективность движений.