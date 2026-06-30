Тренировка с мячом для плоского живота и мышц тазового дна

Комплекс рекомендован женщинам любого возраста для поддержания тонуса внутренних органов. Особенно актуальны такие занятия в период восстановления после родов (с разрешения врача), а также при появлении первых признаков ослабления мышц тазового дна — например, при дискомфорте во время кашля или прыжков.