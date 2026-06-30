Тренировка с мячом для плоского живота и мышц тазового дна

Упражнения с небольшим гимнастическим мячом помогают задействовать глубокие мышцы живота и таза, которые часто остаются недостаточно активными при классических тренировках. Даже короткой тренировки будет достаточно, чтобы избавиться от выпирающего живота и укрепить женское здоровье.
Какие мышцы работают во время гимнастики с мячом для живота?
Основная нагрузка приходится на поперечную мышцу живота, прямую и косые мышцы пресса, мышцы спины, ягодицы и мышцы тазового дна.
Кому необходима тренировка с мячом для таза?
Комплекс рекомендован женщинам любого возраста для поддержания тонуса внутренних органов. Особенно актуальны такие занятия в период восстановления после родов (с разрешения врача), а также при появлении первых признаков ослабления мышц тазового дна — например, при дискомфорте во время кашля или прыжков.
Сколько раз в неделю нужно выполнять упражнения на фитболе для пресса?
Для заметного результата достаточно заниматься 3−4 раза в неделю. Главное в тренировках с фитболом для пресса и таза — регулярность и фокус на технике, а не количество повторений через силу.