Худеть можно и без спорта: 4 правила, чтобы легко сбросить вес

Физическая активность действительно помогает увеличить расход калорий, но без контроля питания это не дает результата. Например, за час быстрой ходьбы можно потратить 350 ккал, тогда как один десерт или сладкий кофейный напиток содержат столько же или даже больше. Поэтому, если нет возможности регулярно заниматься спортом, похудение все равно остается возможным. Главное — создать умеренный дефицит калорий и придерживаться его достаточно долго.