Одно упражнение для ягодиц, спины и пресса: тренеры советуют делать его каждый день

Есть и ситуации, когда от плечевого мостика лучше отказаться или выполнять его только после консультации со специалистом. Среди основных противопоказаний — обострение заболеваний позвоночника, воспалительные процессы, некоторые проблемы с шейным отделом позвоночника и гастроэзофагеальный рефлюкс. Если есть хронические заболевания опорно-двигательного аппарата или возникают боли во время выполнения упражнения, программу тренировок лучше согласовать с врачом или тренером.