Одно упражнение для ягодиц, спины и пресса: тренеры советуют делать его каждый день

Это базовое упражнение не требует тренажеров и подходит даже для короткой тренировки дома. Во время движения активно работают ягодицы, задняя поверхность бедра и мышцы, которые помогают стабилизировать таз. Поэтому мостик может быть полезен тем, кто хочет укрепить нижнюю часть тела.
Как плечевой мостик меняет тело
При правильной технике и регулярном выполнении плечевой мостик помогает:
- укрепить ягодичные мышцы — именно они получают основную нагрузку во время упражнения;
- проработать заднюю поверхность бедра, которая активно включается при подъеме таза;
- укрепить мышцы кора и стабилизаторы таза, благодаря чему тело становится устойчивым во время движений;
- уменьшить нагрузку на поясницу, если она возникает из-за слабых ягодичных мышц и малоподвижного образа жизни.
При этом одного мостика недостаточно, чтобы полностью изменить фигуру или исправить осанку. Упражнение отлично развивает ягодицы, но максимальный эффект дает только в составе полноценной тренировки, которая включает упражнения для спины, ног и мышц кора.
Как выполнять упражнение правильно
Чтобы упражнение действительно работало на ягодицы, важно соблюдать несколько простых правил:
- Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте стопы на ширине плеч.
- Стопы слегка разверните наружу, а колени держите на одной линии со стопами.
- Перед подъемом таза упритесь пятками в пол и напрягите ягодицы.
- Поднимайте таз до прямой линии от плеч до колен, не переразгибая поясницу.
- В верхней точке задержитесь на 1−2 секунды и медленно опуститесь.
Перед тренировкой обязательно сделайте небольшую разминку, чтобы разогреть мышцы и снизить риск травмы. Новичкам лучше начинать с мостика с собственным весом: обычно достаточно 3−5 подходов по 15−20 повторений. Когда техника станет уверенной и упражнение перестанет даваться с усилием, можно переходить к более сложным вариантам.
Когда стоит увеличивать нагрузку
Если обычный плечевой мостик перестал вызывать ощутимую нагрузку, то прогресс может замедлиться. В этом случае упражнение можно постепенно усложнять:
- положить на таз дополнительный вес (гантель, диск или штангу);
- выполнять мостик на одной ноге — такой вариант сильнее нагружает ягодицы и требует хорошей координации;
- увеличить время задержки в верхней точке до 2−3 секунд.
При этом торопиться с усложнением не стоит. Если техника пока хромает, дополнительный вес только увеличит нагрузку на поясницу и снизит эффективность упражнения.
Есть и ситуации, когда от плечевого мостика лучше отказаться или выполнять его только после консультации со специалистом. Среди основных противопоказаний — обострение заболеваний позвоночника, воспалительные процессы, некоторые проблемы с шейным отделом позвоночника и гастроэзофагеальный рефлюкс. Если есть хронические заболевания опорно-двигательного аппарата или возникают боли во время выполнения упражнения, программу тренировок лучше согласовать с врачом или тренером.