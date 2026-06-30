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Одно упражнение для ягодиц, спины и пресса: тренеры советуют делать его каждый день

Многие делают плечевой мостик в надежде подтянуть ягодицы и избавиться от боли в пояснице. Разбираемся, какой эффект это упражнение действительно дает при ежедневном выполнении.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Это базовое упражнение не требует тренажеров и подходит даже для короткой тренировки дома. Во время движения активно работают ягодицы, задняя поверхность бедра и мышцы, которые помогают стабилизировать таз. Поэтому мостик может быть полезен тем, кто хочет укрепить нижнюю часть тела.

Как плечевой мостик меняет тело

Плечевой мостик укрепляет ягодицы, мышцы ног и кора.
Плечевой мостик укрепляет ягодицы, мышцы ног и кора.Источник: Freepik

При правильной технике и регулярном выполнении плечевой мостик помогает:

  • укрепить ягодичные мышцы — именно они получают основную нагрузку во время упражнения;
  • проработать заднюю поверхность бедра, которая активно включается при подъеме таза;
  • укрепить мышцы кора и стабилизаторы таза, благодаря чему тело становится устойчивым во время движений;
  • уменьшить нагрузку на поясницу, если она возникает из-за слабых ягодичных мышц и малоподвижного образа жизни.

При этом одного мостика недостаточно, чтобы полностью изменить фигуру или исправить осанку. Упражнение отлично развивает ягодицы, но максимальный эффект дает только в составе полноценной тренировки, которая включает упражнения для спины, ног и мышц кора.

Как выполнять упражнение правильно

Правильная техника делает мостик эффективным и снижает риск травм.
Правильная техника делает мостик эффективным и снижает риск травм.Источник: Freepik

Чтобы упражнение действительно работало на ягодицы, важно соблюдать несколько простых правил:

  1. Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте стопы на ширине плеч.
  2. Стопы слегка разверните наружу, а колени держите на одной линии со стопами.
  3. Перед подъемом таза упритесь пятками в пол и напрягите ягодицы.
  4. Поднимайте таз до прямой линии от плеч до колен, не переразгибая поясницу.
  5. В верхней точке задержитесь на 1−2 секунды и медленно опуститесь.

Перед тренировкой обязательно сделайте небольшую разминку, чтобы разогреть мышцы и снизить риск травмы. Новичкам лучше начинать с мостика с собственным весом: обычно достаточно 3−5 подходов по 15−20 повторений. Когда техника станет уверенной и упражнение перестанет даваться с усилием, можно переходить к более сложным вариантам.

Когда стоит увеличивать нагрузку

Дополнительный вес имеет смысл подключать только после освоения техники.
Дополнительный вес имеет смысл подключать только после освоения техники.Источник: Freepik

Если обычный плечевой мостик перестал вызывать ощутимую нагрузку, то прогресс может замедлиться. В этом случае упражнение можно постепенно усложнять:

  • положить на таз дополнительный вес (гантель, диск или штангу);
  • выполнять мостик на одной ноге — такой вариант сильнее нагружает ягодицы и требует хорошей координации;
  • увеличить время задержки в верхней точке до 2−3 секунд.

При этом торопиться с усложнением не стоит. Если техника пока хромает, дополнительный вес только увеличит нагрузку на поясницу и снизит эффективность упражнения.

Есть и ситуации, когда от плечевого мостика лучше отказаться или выполнять его только после консультации со специалистом. Среди основных противопоказаний — обострение заболеваний позвоночника, воспалительные процессы, некоторые проблемы с шейным отделом позвоночника и гастроэзофагеальный рефлюкс. Если есть хронические заболевания опорно-двигательного аппарата или возникают боли во время выполнения упражнения, программу тренировок лучше согласовать с врачом или тренером.