Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пилатес среднего уровня на коврике: 35 минут без оборудования

Пилатес среднего уровня на коврике подходит для тех, кто уже хорошо знаком с базовыми упражнениями. Показываем комплекс для домашней тренировки.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Пилатес основан на работе с корпусом, осанкой и координацией. В упражнениях среднего уровня добавляются динамичные переходы и более сложные движения руками и ногами. Это помогает добиться лучшего контроля над телом и большей гибкости. Рассказываем о комплексе в формате mat pilates (на коврике) без оборудования, который подходит для домашней практики.

Насколько сложен пилатес среднего уровня для новичков?

Программа может быть сложной для новичков, так как требует контроля корпуса и координации. Лучше сначала освоить базовый уровень и только потом переходить к среднему.

Можно ли использовать тренировку как классический пилатес для похудения?

Классический пилатес на полу помогает улучшить тонус мышц и расход энергии, но для выраженного похудения его лучше сочетать с кардио и питанием. Сам по себе он работает больше на укрепление корпуса и осанки.

Что дает пилатес среднего уровня?

Регулярная практика помогает укрепить глубокие мышцы живота и спины; улучшить стабильность таза и плечевого пояса; развить гибкость и улучшить координацию.

Как правильно выполнять пилатес на коврике?

Делайте движения медленно и под контролем. Поясницу держите без резких прогибов. Не увеличивайте амплитуду в ущерб технике, при усталости лучше сократить количество повторений.