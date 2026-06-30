Пилатес среднего уровня на коврике: 35 минут без оборудования

Пилатес основан на работе с корпусом, осанкой и координацией. В упражнениях среднего уровня добавляются динамичные переходы и более сложные движения руками и ногами. Это помогает добиться лучшего контроля над телом и большей гибкости. Рассказываем о комплексе в формате mat pilates (на коврике) без оборудования, который подходит для домашней практики.