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Домашняя тренировка на все тело без инвентаря на 20 минут

Домашняя тренировка на все тело прокачает основные группы мышц за 20 минут. Добавьте этот комплекс в свой график и получите заряд бодрости.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Эта короткая тренировка дома объединяет упражнения на все группы мышц в одной программе. Все упражнения выполняются с весом собственного тела. Отвечаем на популярные вопросы, которые обычно возникают перед началом занятий.

Насколько эффективна тренировка на все тело без оборудования?

Такая тренировка позволяет одновременно задействовать мышцы ног, ягодиц, спины, груди, плеч, рук и пресса. Многосуставные упражнения развивают силу, выносливость и координацию даже без гантелей и тренажеров.

Достаточно ли 20 минут фитнеса дома?

Для большинства людей 20 минут фитнеса дома — это полноценная тренировка, особенно если упражнения выполняются практически без длительных пауз. При занятиях 3−4 раза в неделю такой формат помогает поддерживать хорошую физическую форму и постепенно повышать общую выносливость.

Что такое фулбади без инвентаря и кому он подходит?

Это тренировка, во время которой за одно занятие работают практически все основные мышцы тела. Такой формат подходит начинающим и людям со средним уровнем подготовки, а также тем, кто хочет тренироваться дома без покупки дополнительного оборудования.

Какие упражнения обычно входят в комплекс для похудения дома?

В программу входят приседания, выпады, планки, отжимания, упражнения на пресс и функциональные движения, которые одновременно нагружают несколько мышечных групп.