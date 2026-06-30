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Тренировка для верха тела с фитнес-резинкой на 12 минут

Тренировка на верх тела с фитнес-резинкой — удобный способ укрепить мышцы спины, груди, плеч и рук без посещения тренажерного зала.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Силовые упражнения с фитнес-резинкой помогают развивать мышечную силу, улучшать осанку и повышать выносливость. Тренировка подходит для домашних занятий и легко вписывается даже в плотный график. Отвечаем на популярные вопросы об упражнениях для спины и рук с резинкой.

Подходит ли фитнес-резинка новичкам для тренировки верха тела?

Да, фитнес-резинка для верха тела считается одним из самых удобных снарядов для начинающих. Она позволяет подобрать комфортное сопротивление, снижает нагрузку на суставы и помогает лучше контролировать технику движений. При необходимости интенсивность легко изменить, используя резинку другой жесткости.

Какие упражнения помогут сделать спину и руки более подтянутыми?

Для этого хорошо подходят тяги, жимы, разведения рук и упражнения на плечи с фитнес-резинкой.

Как часто выполнять тренировку рук и плеч с резинкой?

2−3 раза в неделю с перерывом как минимум в 1−2 дня между занятиями. Такой режим позволяет мышцам восстановиться и постепенно адаптироваться к нагрузке.

Можно ли прокачать грудь с эспандером дома?

Да, прокачка груди с эспандером — хороший вариант для тех, кто тренируется без гантелей и тренажеров. С помощью фитнес-резинки можно выполнять жимы, сведения рук и отжимания.