Тренировка для верха тела с фитнес-резинкой на 12 минут

Силовые упражнения с фитнес-резинкой помогают развивать мышечную силу, улучшать осанку и повышать выносливость. Тренировка подходит для домашних занятий и легко вписывается даже в плотный график. Отвечаем на популярные вопросы об упражнениях для спины и рук с резинкой.