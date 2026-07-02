Как прокачать ноги и пресс на улице: 6 эффективных упражнений

Летом тренироваться на улице особенно приятно: нет духоты и можно быстро собрать полноценный комплекс без оборудования. Приведем пример тренировки, в которой работают бедра, ягодицы, прямые и косые мышцы живота, при этом нагрузку легко подстроить под свой уровень. Главное — начать с разминки, выполнять движения без рывков и не гнаться за количеством повторений в ущерб технике.