Топ-22 упражнения на турнике для начинающих: они помогут улучшить ваше физическое состояние

Результат ваших тренировок зависит от множества факторов. В первую очередь, грамотное выполнение упражнений. Кроме того, важно правильно питаться, чтобы обеспечить рост мышц. Главное — постепенно увеличивать нагрузки и давать организму время на отдых. Тогда после месяц правильных тренировок вы уже почувствуете, что можете больше, что уже будет говорить о первых положительных результатах. Упражнения на турнике с нуля не сделают вас чемпионом уже на следующий день, но со временем вы точно станете сильнее.